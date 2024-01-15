亞洲盃直擊｜安達臣用三個肢體語言總結比賽　戰術裏的膽識與睿智

當香港隊眾將走向觀眾席向球迷拍掌致意後，主帥安達臣才慢慢走過來，他先是同樣向球迷拍掌，然後幾次做出攤開雙手的動作，最後再向球迷用雙手舉起大拇指；三個肢體語言，總結了一場比賽。

這樣的心思，這樣的感染力，難怪這個挪威人能在短短的時間裏，讓香港隊脫胎換骨。

01體育記者袁志浩、胡蘇 多哈直擊



向球迷拍掌，當然是答謝這班「第12人」遠赴卡塔爾打氣，而且港隊眾將在球迷吶喊助威下，打出了最佳水平，從比賽第1分鐘逼搶對手，到最後1分鐘仍盡力爭取入球，令世界排名64的阿聯酋也幾次亂了陣腳，港隊的表現值得球迷與安達臣一同鼓掌。

可惜的是，VAR幾次介入，結果港隊輸了兩次12碼，而且米高補時階段的入球亦吃了一次詐糊，港隊踢得出色卻以1:3落敗，戰果不理想，難怪安達臣會攤開雙手表示無奈。

最後，安達臣雙手向球迷舉起拇指的動作，除了再一次感謝球迷外，配上其堅定的眼神，也象徵着他向球迷許諾，港隊縱然落敗卻沒有氣餒，之後必繼續爭取最佳的表現。

港足於亞洲盃決賽周首戰，盡顯主帥安達臣的膽識與睿智。（袁志浩攝）

如果近一年有追蹤港隊的消息、了解安達臣的治軍理念的話，便清楚我沒有過份解讀。最初安帥引入逼搶、強調進攻的戰術，惹來外界批評；的確，港隊初期無論在體能、技術、戰術意識、信心各方面，也未能滿足安帥的要求，表現未如理想，結果有不少聲音認為，港隊踢逼搶、踢進攻足球，是自尋死路，這樣的人腳，還是回歸基本的穩守突擊吧。

然而當時間推移，港隊眾將漸告磨合，逐漸踢出安達臣的要求後，香港隊一次又一次突破界限，既於56年來首度進軍亞洲盃決賽周，然後在杭州亞運擊敗伊朗晉身4強，到了亞洲盃決賽周首仗，對阿聯酋也繼續貫徹安帥的戰術風格，進步十分明顯。

陳肇鈞締造歷史一刻，不只因為那是亞洲盃史上第1000個入球，更因為港隊的蛻變。（袁志浩攝）

港隊今仗從比賽一開始便逼搶對手，令對手由初初只開短龍門球，到後來防線愈見慌亂時，便改為大腳踢前。進攻上，安達臣的部署也見心思，除了投入3名前鋒安永佳、艾華度及潘沛軒，中場陳肇鈞的位置也比往常推得更前，他既多在負責搶頂的安永佳身後搶「second ball」，也會支援左路的「潘沛」，以人數來「overload」阿聯酋的右路後防，令對手的防線重心慢慢右移，此時他或陳俊樂就會將皮球分向對手防線左路，讓擅長單對單突破的港隊右翼艾華頓有更多空間發揮。

上半場港隊創造了比對手更多的埋門機會，當中便有不少來自右路的艾華頓；下半場亦憑艾華頓傳中讓陳肇鈞入楔快射扳平，這不是偶然，而是港隊戰術的體現。雖然港隊不幸地再次落後，但安達臣不甘再次雖敗猶榮，換入兩員前鋒米高及彭利拿，陣式竟是強攻的4-2-4，全力爭勝。這令我不禁聯想到，最近利物浦便在對富咸一仗落後時盡遣4名前鋒，收復失地。當然，港隊的水準難與紅軍比擬，但安達臣竟然於一支弱旅套用這樣的戰術，從膽識而論，他並不比老友高普遜色。

米高雖然「食詐糊」，但港隊到尾段仍夠膽進攻，而非縮後。（袁志浩攝）

安達臣球員時代踢前鋒出身，拿過德甲神射手寶座，他執教的理念同樣強調進攻，今場一度採用4-2-4還不特止，到比賽尾段防守角球時，更示意3名前鋒不要回防，又要求後備入替的黃威移前，準備策動反擊。港隊到最後都沒有放棄進攻，還憑米高於補時階段將皮球送入網窩，只是經VAR覆檢後，被判犯手球在先。

當然，安達臣的戰術並非無可挑剔，但港隊能進步如斯，其實最重要的不是戰術上的改變，而是安帥為眾將注入了信心，讓大軍名單裏的26個人都能相信自己，相信香港隊做得到，這種心態轉變，尤其在陳肇鈞、陳俊樂、胡晉銘、茹子楠、潘沛軒、李毅凱等幾名華將身上表露無遺。

安達臣早前說，香港隊要打入世界盃，不是不可能的事；當然這還有漫漫長路要走，重重難關要過，但如果能在正確的道路一直向前走的話，我信，有天終會走到目的地。