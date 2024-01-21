亞洲盃直擊︱國足不勝或仍出線　主帥勸球員勿忘掉自己：命運自決

兩戰兩和得兩分的國足，亞洲盃最後一場分組賽遇上已肯定首名出線的東道主卡塔爾，即使和或輸，都有可能晉級。

主教練恩高域希望球員不要再受周遭的事影響，因為命運就掌握在自己手中。

01體育記者袁志浩 多哈直擊



如國足今場獲勝，即鎖定晉級。如國足跟卡塔爾戰和，而黎巴嫩與塔吉克亦打和，國足亦會次名出線。若國足取得和局後，另一場分出勝負，國足仍會取得3分，爭取在6組中成為4支最佳小組第三名都有優勢。

即使國足不敵卡塔爾，假如黎巴嫩與塔吉克打和，3隊將同分，在計算3隊對賽分數、對賽得失球差、對賽入球、總得失球差等後，國足仍有機會以小組次名晉級；即使跌落小組第三，照樣有機會成為「最佳第三名」。

國足上場只跟黎巴嫩踢成0：0，但今場即使和波或輸波，仍有機會出線。（袁志浩攝）

因此今次記招連串提問，都關於主帥恩高域如何激勵球員，避免因同組另一場（黎巴嫩對塔吉克）的賽果分心，他表示其實很簡單，「11對11，90分鐘賽事，盡力踢，不用理會其他事。」

恩高域認為亞洲盃是大賽，球員應專注當下享受在亞洲最高舞台比賽的榮譽，而非去想輸了怎樣辦，「我們即使踢得好，也時常留意周邊發生了什麼事，忘掉了自己，其實命運是由我們決定，球員要把握機會去證明自己。」他補充，不論對手派出什麼球員，球隊都希望贏波。

國足主教練恩高域。（袁志浩攝）

國足中場：亞洲盃無弱隊

國足中場王上源就稱，全隊目標只有一個——出線，「戰術方面留給教練給予指示，但我們會全力以赴，當作是生涯最後一場去踢，明天會拿出必勝的決心。」

今屆亞洲盃，傳統強隊如日本、韓國都失分，分別不敵伊拉克及被約旦逼和，王上源感受到亞洲球隊間的實力差距收窄，「比賽沒有弱隊了，證明亞洲足球都在進步，日、韓仍值得我們學習、借鏡。」

國足中場王上源。（袁志浩攝）

新華社問及中國隊無入球 卡塔爾主帥：贏波回饋球迷

另一邊廂，卡塔爾主教練盧比斯（Tintín Márquez López）則表明會輪換，但形容隊內所有球員都有足夠能力，強調仍會以贏波為目標，「主場球迷會來觀看比賽，我們要讓他們享受勝利的喜悅，不會像行公園一樣，這樣才是尊重對手及球迷的表現。」

卡塔爾中場法提（Ahmed Fatehi）就稱，全隊都希望分組賽全勝，拿下9分，「每一場比賽都會影響下一場，不論對手是誰，我們希望延續勝利的心態到淘汰賽。」

中國隊今屆仍未取得入球，新華社問盧比斯有何看法，並對國足哪位球員留下印象。盧比斯表示武磊曾在西班牙愛斯賓奴落班，對他有認識，重申國足是一支不錯的球隊，預計會是場硬仗。