亞洲盃直擊｜國足鬥黎巴嫩再交白卷　戴偉浚被踩面負傷捱足全場

撰文：陳智深
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亞洲盃分組賽次輪賽事展開，A組中國隊首戰與塔吉克互交白卷僅得1分後，今仗面對巴嫩可謂不容有失。結果全場互有攻守下未能入波，國足再度與對手打成0：0，兩戰兩和得2分下，下仗硬撼衛冕東道主卡塔爾，要打生死一戰。
01體育記者 袁志浩　多哈直擊

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國足今屆亞洲盃首場分組賽在被VAR推翻入球下，只能與世界排名較低的塔吉克踢成0：0，今場對手黎巴嫩則敗在東道主卡塔爾腳下，今場對兩隊而言，都是晉級關鍵戰。

中國隊今仗正選陣容有兩個調動。（袁志浩攝）

國足次仗收起中場王秋明及前鋒譚龍，改派徐新及張玉寧正選上陣，上仗表現有爭議、狀態麻麻的戴偉浚及武磊仍然在陣。至於吳㬢今仗被列入後備名單，另一重點球員韋世豪則仍然因傷未被列入可以上陣的23人名單。

賽前有內媒向恩高域問及，國足今天鋒線上由張玉寧代替譚龍掛帥，是否昨天最後訓練完作出的決定，恩高域否認，指是事先就有相關的計劃。

國足今仗改以張玉寧任正選掛帥。（袁志浩攝）

賽事展開後，國足表現較前仗更戮力，明顯知道今仗必須要贏，所以展示出決心。早段已在前場不斷緊逼對手黎巴嫩。開賽僅5分鐘，黎巴嫩左路藉一次界外球戰術，手榴彈掟入國足禁區，前鋒升起頭槌攻門，被中國門將顏駿凌接實。

戴偉浚表現賣力，上半場早段被對方以鞋底踩中面，臉上多處掛彩。（袁志浩攝）

戰至10分鐘，戴偉浚邊路發難控得皮球再傳中，惜被對手解圍。兩分鐘後，劉彬彬疊瓦式助攻傳中，不過張玉寧未能接應。其後戴偉浚被對手鞋底踩傷了面，不過經視像助理裁判（VAR）翻看影片後，未有對黎巴嫩後衛罰紅牌。

現場不乏女球迷，各有支持對象。（袁志浩攝）

18分鐘中國隊出現黃金機會，後衛劉洋左路傳中，皮球越過前柱，對方門將已失位投降，惜未有球員入楔跟進，中國隊白白錯失入球機會。

黎巴嫩不乏射門機會。（袁志浩攝）

其後黎巴嫩漸漸站穩陣腳，兩度攻門，幸顏駿凌救出及自己射斜，力保不失。43分鐘張玉寧射門，黎巴嫩門將撲出，武磊衝前未能補中，張玉寧再偷得皮球轉身再射，門將再將球撲出底線。補時階段張琳芃由後場殺上傳中，張玉寧未能頂入。黎巴嫩其後反擊，一記遠射皮球剛好笠過國足門將顏駿凌手頂，中楣彈出。雙方半場互交白卷。

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半場統計中國雖然控球較多，但射門次數僅得6次，不及對手的8次，雙方各有4次命中目標。黎巴嫩的手榴彈界外球戰術亦多次對中國後防構成威脅。

下半場中國隊繼續進攻，戴偉浚傳中，張玉寧頭槌攻門被對方門將沒收。黎巴嫩中場史路亞在52分鐘在禁區外施冷箭，中楣頂彈出。60分鐘武磊頭槌攻門無功而還，而黎巴嫩亦多次在禁區外遠射，亦令中國門前屢現險象。

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65分鐘，中國變陣換出張玉寧及武磊。不過其後雙方節奏開始放慢，偶有威脅但未算入肉。81分鐘林良銘分邊交謝鵬飛傳中，林良銘自己接應頂波無力。最終雙方都未能構成威脅，中國隊再次與對手踢成0：0，下場要硬撼東道主卡塔爾搶分。

中國球迷今仗亦對球隊寄予厚望。（袁志浩攝）

中國隊正選陣容：

門將：1顏駿凌
後衛：21劉彬彬、5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋
中場：8徐新﹑6王上源﹑18戴偉浚
前鋒：7武磊﹑9張玉寧

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