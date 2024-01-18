亞洲盃直擊︱國足屢受抨擊　打氣組織隊長：鬧還鬧，始終係中國隊

國足在亞洲盃第二場分組賽0：0打和黎巴嫩，在網上再引來各種聲音，球隊不時被穨輿論批評，究竟支持國足的球迷在想什麼？

01體育記者袁志浩 多哈直擊



穿上紅色球衣、揮動五星紅旗，看台上的國足擁躉有老有嫩，有些甚至是外國面孔，或只是來湊熱鬧，但全都聽令於一位這位瘦削的「90後」。

吳偉明（黑衫）是國足打氣組織「龍之隊球迷會」的領喊。（袁志浩攝）

他眾與不同地穿上黑色的國足polo衫，全場比賽幾乎大部份時間背對看台，用大聲公把場內中國隊球迷聚集起來，再帶領眼前近百位球迷一同叫各式各樣的口號——「中～國隊！」、「中國隊...加油！」、「進一個！」。

他是國足打氣組織「龍之隊球迷會」的領袖。「怎麼稱呼你？」記者用破爛的普通話問道。怎料對方知道我來自香港，用廣東話回應，「我姓吳，廣東人。」

吳偉明跟「龍之隊」成員在場外吶喊。（袁志浩攝）

支持國足近廿年 「足球就是踢給球迷看」

2004年中國舉辦亞洲盃決賽周，吳偉明還未升中，已受父親感染開始支持國足。這些年不論是男足、女足，無論是國家隊、國奧隊甚至國青、國少隊，他都會到現場助威。「今次最特別，係球場好新，有空調，但每次睇波要行好遠、好遠，其他方面感覺跟之前差唔多。」

國足對黎巴嫩賽前，場外氣氛熱鬧——官方播放着中東特色音樂，國足球迷這邊廂嚷着跟裝飾拍照，那邊廂又要跟「博主」拍抖音跳舞片。還有電視台想採訪「龍之隊」，成員們亦正分發打氣物資，差不多每個人都走來跟吳偉明商討，令他忙得不可開交。

吳偉明在場外打點一切。（袁志浩攝）

吳偉明指自己「幾日無瞓」，因要準備鼓、喇叭、橫額、國旗等打氣用品，「我英文水（皮），（跟場地人員）溝通都是一半手語，一半英文，詐傻扮懵囉。」他一邊苦笑，邊說今次打氣團由數百個微信群組號召而來，每次比賽都要組織一番，幫助大家一起訂機票，「嚟呢度唔係嚟玩，係嚟睇波。」

睇波對他而言並不是玩樂，而是認真的事，他與每位成員都花近兩萬元人民幣，還未計精力跟時間，「雖然係隊長，但我唔做都有人會做，只不過係我，大家都唔做的話，（國足）就無球迷支持，但球迷肯定好重要，足球就係踢畀球迷睇，如果球迷都唔睇（比賽），（球員）企喺場上有咩意義？」

吳偉明表示自己也會鬧國足。（袁志浩攝）

國足屢受抨擊 「我唔支持就無人支持」

然而國足每逢比賽都有負評，甚至成為了「流量密碼」，就像早前訪問過的內地名記者馬德興說，罵國足是一種潮流、習慣。作為在場上為球員拼命加油的人，吳偉明有何感想？

「好正常，我都會鬧。踢得唔好就畀人鬧，但鬧還鬧，鬧完之後到比賽，我照樣會睇。」記者問他有否想過退下來，他突然變得激動，「諗過幾百次啦，輸波話走啦、走啦，唔好睇，邊個睇就係傻仔，但就好似跟女友分手，最後都係忍唔住返嚟。」不論你是哪支球隊的忠實擁躉，相信都有同一個想法。

「因為本身球迷唔算好多，如果我地都唔支持，就無人支持。而且我係中國人，可能有人唔鐘意足球，但見到係中國隊、自己國家隊、梗係希望佢行遠啲，入去四強、八強。」

吳偉明在奏唱中華人民共和國國歌時把右手放在心口上。（袁志浩攝）

說到港產國腳戴偉浚，吳偉明指對同鄉有情意結，「我哋都好支持佢，他是國家隊希望之星，對他期望很大。其實不只廣東人，全國人也希望他能接班鄭智，或超越鄭智的地位。」

然而戴偉浚今場雖踢足全場，國足最終與黎巴嫩踢成0：0，仍有機會出線，但下場對東道主兼衛冕的卡塔爾，要搶分有難度。「感覺還好，（記者：不滿意？）能滿意嗎？滿意不起來。」吳偉明無奈地離場，但相信5日後，國足分組賽最後一戰的賽場上，依然會看到他的蹤影。