亞洲盃球評｜國足0：0再悶和　武磊隱形鋒力弱　出線卻毋須悲觀？

上仗悶和塔吉克後，國足今仗面對同組世界排名最低的黎巴嫩，攻力欠銳，尤其鋒線尖刀武磊恍如隱形，結果再度取得0：0賽果；他們下場面對上屆冠軍兼今屆東道主卡塔爾，若然未能改善攻力，恐會危及出線機會。



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國足攻力欠銳，尤其鋒線尖刀武磊恍如隱形，結果再度取得0：0賽果。（袁志浩攝）

國足主教練恩高域今場沿用5-3-2陣式，但前線以張玉寧取代了譚龍，中場亦以徐新代替王秋明：

國足今場正選陣容



門將：1顏駿凌

後衛：21劉彬彬、5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋

中場：8徐新﹑6王上源﹑18戴偉浚

前鋒：7武磊﹑9張玉寧



中國隊今仗正選陣容有兩個調動。（袁志浩攝）

不過，兵員的改變對國足整體表現未有十分正面的影響，張玉寧雖然竄擾力十足，但門前射門觸覺太薄弱；曾外流西甲的武磊理論上是國足鋒線最重要一員，可是其表現乏善足陳，幾乎全場隱形，唯一見到鏡頭拍到他的「大頭」，就是下半場64分鐘的一次失機，當時戴偉浚右路傳中，黎巴嫩門將馬他（Mostafa Matar）接球「甩手」，武磊在小禁區第一時間補射，卻太過乏力，被對方守將護空門解圍；內地媒體將這次門前失機形容為「武磊罪犯式失误」。

相比上場對塔吉克，國足今仗發揮有所進步，起碼取得了15次射門，xG（期望入球指數）達1.64，可是7次中目標埋門都未能化成入球；其實黎巴嫩門將馬他並不穩健，雖有關鍵撲救，但亦有不少失誤，只要國足有個射門觸覺較敏銳的射手在陣（像港隊的安永佳或潘沛軒已經足夠），足以把握門前「執死雞」的入球良機。

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武磊再次門前失機，內地媒體形容為「武磊罪犯式失误」。（袁志浩攝）

雖然有不少射門，但國足在「生波」上的組織力欠奉，從香港入籍的戴偉浚已是陣中較具創造力的一個，除了造就下半場武磊那次黃金入球機會外，他於上半場也多次在左路傳中，其中一次輾轉讓張玉寧起腳，令黎巴嫩門前一片混亂；另外他包辦了角球、罰球的處理，開出的落點也頗有威脅。不過，戴偉浚在下半場中段開始，體能減退，也沒太多「上腳」機會。

恩高域於66分鐘一口氣換掉了張玉寧與武磊，而以譚龍及林良銘入替，5分鐘後再換入謝鵬飛及老將吳曦；其中謝鵬飛的表現較為搶鏡。這名「左腳仔」在右路有幾次突破十分精彩，他代替了戴偉浚於右路開出內彎角球，也有一定威脅。

戴偉浚表現賣力，上半場早段被對方以鞋底踩中面，臉上多處掛彩。（袁志浩攝）

聞戰鼓，思良將。國足過往面對西亞球隊時，並不落於下風，很多時就是利用了身高優勢，展開高空轟炸，從1980年代起的柳海光、90年代的黎兵、宿茂臻，較近期的還有楊旭、郜林等鋒將，身高全是1.86米或以上；如今國足鋒線以快速靈活型的武磊為重心，但相應的踢法戰術卻沒配合，雖說武磊近況一般，但球隊缺乏供應也是不爭的事實。

國足兩場不失，但主因或許是對手塔吉克與黎巴嫩射門把握力弱，他們的防守亦非穩若金湯；黎巴嫩今場便有幾次遠射很有威脅，要不是兩度中楣，而另一球則被國足門將顏駿凌飛身撲出，這支世界排名僅107位的隊伍早已打破缺口。由於國足只得3名中場，戴偉浚及徐新也偏向進攻，因此防線前只得王上源一個掃蕩，形成禁區前的一大片區域不夠人防守，這也是國足必須注意的地方。

國足主帥恩高域。（袁志浩攝）

現時國足於亞洲盃2戰得2分，下場面對實力最強的卡塔爾，要全取3分有一定難度，但賽和是否無法出線，在有4支最佳第3名也能晉級的賽制上，亦毋須過於悲觀；當然，國足要躋身16強，最後一仗起碼都要有分落袋，否則恩高域到時才後悔沒有徵召巴西入籍鋒將艾克森，恐亦為時已晚。