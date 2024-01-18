亞洲盃︱武磊再成罪人　國足兩度悶和弱旅微博氣炸　恩高域許豪言

中國國家足球隊（國足）在亞洲盃算是抽中好籌，身處的A組除了主辦國兼上屆冠軍卡塔爾，另外兩支對手僅為世界排名106位的塔吉克及107位的黎巴嫩，在小組頭兩名直接出線加上4隊最佳第3名，晉級16強理應無難度。

然而國足首仗表現差勁，0：0悶和塔吉克，分組賽第二戰面對黎巴嫩表現縱有改善，賽果依然是0：0，「武磊單刀不進」再成熱話，內媒以至網民紛紛批評這位中國前線尖刀。國足最後一仗面對同組實力最強的卡塔爾必須搶分力爭出線，主帥恩高域許下豪言：「我們的目標不變，就是要爭取勝利」。



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國足攻力欠銳，尤其鋒線尖刀武磊恍如隱形，結果再度取得0：0賽果。（袁志浩攝）

武磊連續兩仗獲評全場最低分

中國網站搜狐體育以《單刀不進空門也不進！浪費2次絕佳機會 武球王怎麼了？》為標題，批評武磊的表現，這位曾效力西班牙球隊愛斯賓奴的前鋒，今仗再次正選上陣，4次起腳，兩次命中目標，他曾浪費一次單刀機會，最要命的一刻是65分鐘黎巴嫩門將甩手，他衝前補中，空門狀態下射門又被對方守衛解圍不入。

連空門也射不失，他隨即在66分鐘被恩高域換走。武磊今仗表現被評為「隱形」，事實上，他上仗對塔吉克正選上陣72分鐘，更錄得0射門，體育網站sofascore給他全場最低的6.4分；今場中國隊整體表現稍有改善，不過武磊再次成為全場最低分的球員，sofascore只給他6.2分。

武磊再次門前失機，內地媒體形容為「武磊罪犯式失誤」。（袁志浩攝）

「武磊罪犯式失誤」

武磊門前或單刀失機，似乎已經成為一種常態，大家已經見慣不怪，內地媒體將他空門射失形容為「武磊罪犯式失誤」。

社交媒體微博再次熱烈討論國足表現，批評武磊的聲音不少，有人諷刺：「武磊賽前說的太對了，球隊進攻不只靠前鋒，因為你根本靠不住」，另有人比較：「張玉寧果然比武磊靠譜，兩次射門都源自張玉寧！武磊只能攤手、捂頭、驚訝！」有網民直接辱罵：「武磊這麼多年不就是垃圾嗎？」

另有網民將武磊形容為雞肋，食之無味，棄之可惜。不過也有少部分聲音為他辯護，認為：「不能只怪武磊，前線供應實在不足」。再一次，眾人談到因傷缺陣的韋世豪，認為如果這位翼鋒在陣，國足便有機會取得入球。韋世豪在亞洲盃首仗前受傷，缺席首仗對塔吉克的賽事後，主帥恩高域曾指他的問題不大，結果今仗對黎巴嫩再次不入大軍名單。現在有傳言甚至指出，他在出線關鍵戰對卡塔爾同樣難望出場。

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國足主帥恩高域。（袁志浩攝）

國足主帥豪言對卡塔爾要爭取勝利

賽後國足主帥恩高域表示，「這是一場艱苦的比賽，對手比較頑強，我們一直希望控制比賽並取得入球，我們很好地利用體能優勢，但遺憾的是未能取得入球。我對今天隊員的表現非常滿意，大家全力以赴，表現出了強烈的進攻和取勝欲望。」

他提到，今仗未能入球是「運氣不好，沒有把握機會。」記者問到國足兩仗零入球，恩高域回應一方面指出，錯失一些機會是比賽的一部分，同時又稱「也要看到我們此前7場比賽都有失球，而這次兩場都保持不失球。」

對於分組賽最後一仗面對東道主卡塔爾，他形容對方是「強大的對手，我們希望努力把該進的球打進」，並指目標一如以往，就是爭取勝利。

現時國足於亞洲盃2戰得2分，下場面對實力最強的卡塔爾，全取3分有一定難度，但在有4支最佳第3名也能晉級的賽制上，料賽和仍有機會晉級。