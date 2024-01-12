桌球．倫敦大師賽｜奧蘇利雲「靠運」入4強　炮轟場地污糟邋遢

倫敦桌球大師賽8強，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）以6：3擊敗鶴健士（Barry Hawkins），生涯第15度打入大師賽4強。「火箭」賽後不太滿意自己的表現，直言自己能夠晉級是「好運」，並向對手致歉。



奧蘇利雲與鶴健士生涯第21次碰頭，爭奪倫敦桌球大師賽的準決賽席位。「火箭」開局打出一棒88度領先，中路戰情膠着，直至奧蘇落後2：3時，一口氣連贏4局，以局數6：3取勝，生涯第15次打入大師賽4強，稍後將與梅菲（Shaun Murphy）碰頭。

9局賽事中，不論奧蘇利雲及鶴健士皆未有一次打出一棒過百度的「Break」，最高一棒就是奧蘇首局的88度，而奧蘇平均每局只取60分，鶴健士卻只得39分。

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奧蘇利雲直言表現差，獲勝後向對手致歉。（Getty Images）

「我好好彩可以晉級！」奧蘇利雲賽後直言今仗的發揮不達標，「是不堪入目的水平」，但幸好鶴健士的發揮同樣不濟，奧蘇表示完場即與對方致歉，「我為巴利（鶴健士）感到難過，他被拉到與我的同一水平。我賽後對他致歉，當我發揮不好時，我彷彿有能力令對手比我打得更差一樣。」

鶴健士認同奧蘇利雲的說法，他直言今仗不乏機會，但自己未能把握，未能好好控制白波，不斷的失位使他形勢更差，他坦言以今仗的水平未值得取勝。

縱然奧蘇利雲打得差，但鶴健士的發揮同樣欠佳。（Getty Images）

奧蘇利雲怒轟場地：污糟邋遢

自2012年，倫敦大師賽就在亞歷山德拉宮（Alexandra Palace）舉行，奧蘇利雲似乎對這場館沒有太多的好感，「我不喜歡這裏，感覺很嘔心，所有地方也很骯髒，室內氣溫又凍，到處也要穿大衣。老實說，這個地方令我十分不舒服，尤其像我這種有點潔癖的人，我急不及待離開這裏。」

奧蘇利雲連環攻擊亞歷山德拉宮的不是，世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）力撐這個1865年已建成的地方，指他們已提供最佳的場地，而球迷行動最誠實，今次賽事所有門票都售罄，更打破這個場地的售票紀錄。