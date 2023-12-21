桌球｜奧蘇利雲明年3月再訪港　有望與傅家俊伊館重演夢幻對決

猶記得上年在紅磡體育館上演的香港桌球大師賽，傅家俊在主場轟出147度﹑與「火箭」奧蘇利雲合演夢幻決賽，這一幕有望在明年3月再度上演。奧蘇利雲將出戰在香港伊利沙伯體育館舉行的「2024香港國際桌球明星挑戰賽」，一連兩日與傅家俊﹑卓林普等好手獻技。



「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將在明年3月25﹑26日，一連兩日在香港伊利沙伯體育館上演，除了主場出擊的傅家俊外，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）將再度訪港出戰，聯同卓林普（Judd Trump）﹑馬克威廉斯（Mark Williams）﹑利蘇斯基（Jack Lisowski）及中國球手斯佳輝一同獻技。

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「火箭」奧蘇利雲明年來港，有望再與傅家俊上演夢幻對決。（資料圖片／廖雁雄攝）

上年10月在紅館舉行的「香港桌球大師賽」有口皆碑，難得在紅館的「大場」中上演桌球賽，決賽當日超過8000人入場，打破世界紀錄，成為史上最多人欣賞的桌球賽事。

奧蘇利雲除了在場上獻技，「火箭」更把握時間造訪香港的山野，連日走上金督馳馬徑﹑麥理浩徑，更曾不少跑友「野生捕獲」，不知奧蘇屆時來港又會否再訪山野呢？

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