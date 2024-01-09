桌球．倫敦大師賽｜丁俊暉首圈不敵奧蘇利雲　相隔8年再轟完美147

倫敦桌球大師賽首圈，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與丁俊暉繼早前的拉薩表演賽後，兩人再度碰頭，縱然丁俊暉今仗以3：6不敵「火箭」，但小丁打出完美的147，雖敗猶榮。



奧蘇利雲與丁俊暉在桌球大師賽（Snooker Masters）首圈碰頭，是兩人第32次交手。「火箭」開局隨即入局，連贏4局，更在第4局打出過百度的「Century Break」。

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丁俊暉在倫敦大師賽再鬥奧蘇利雲。（Getty Images）

小丁隨後發力，先追兩局，第7局更加是他的表演時間。丁俊暉不斷來回解決紅波及黑波，該局已經勝券在握，他更向着完美的147進發。直至中段，當這名中國名將打入一球，觀眾席皆傳來歡呼聲，丁俊暉打最後一個粉紅波，撞一撞袋邊入袋，最後打入黑波，完成生涯第7次147度，亦是他相隔8年再度完美清枱。

丁俊暉今次的147度，為他帶來1.5萬鎊的獎金，若然他在世界錦標賽再轟147的話，更有望獲得14.7萬鎊的獎金。

丁俊暉緊握拳頭，接受現場球迷的歡呼聲。（World Snooker Tour X截圖）

打入黑波後，丁俊暉如釋重負，看台上的球迷站立向他致意，掌聲雷動，舉起右手慶祝，奧蘇利雲都上前祝賀，小丁最後返回位置，以水代酒向現場球迷致謝。

丁俊暉以一記完美的147度清枱，局數追成3：4，奧蘇利雲未有再給予丁俊暉機會，其後兩局分別打出一棒127度及93度，連取兩局，以6：3擊敗丁俊暉，亦是二人對壘的第22次勝仗。

「好耐未試過咁開心」

雖然147未能助丁俊暉打入倫敦大師賽8強，但小丁坦言很久未試過如此開心，「我今仗有不少機會，但最後都浪費了，我本認為自己不能再提升表現。當我看到機會時，我儘管嘗試能否打出147，因為奧蘇發揮太出色，我很久沒有在桌球枱上感到如此高興。」

奧蘇利雲同樣盛讚丁俊暉的控球能力，「丁俊暉的控球能力一直都是頂級，我沒有看過一個球員比他更好，可觀性十足，當他打147時，他從來沒有失位。」