奧蘇利雲赴拉薩打表演賽　休息室現高山反應吸氧照簽名｜桌球熱話

多次表明喜愛亞洲的英格蘭桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在澳門戰畢邀請賽後，飛赴拉薩出戰另一表演賽，與丁俊暉接受當地桌球愛好者的挑戰。抵達海拔3650米的拉薩，縱然「火箭」出現高山反應，奧蘇照常為球迷簽名。



奧蘇利雲與丁俊暉在拉薩打表演賽。（微博截圖）

奧蘇利雲在年末十分忙碌，早前先在澳門打邀請賽，其後飛往拉薩與中國名將丁俊暉出戰另一表演賽，接受拉薩當地的桌球愛好者的挑戰。

奧蘇利雲與預賽亞軍得主耿淵交手，雙方打9局5勝，這名業餘球手次局一棒打出49度，當他篤定取得該局時，不禁振臂慶祝，全場掌聲雷動，繼續笑容滿面地作賽，以98：24從「火箭」手上取得一局，連奧蘇都鼓勵祝賀他，奧蘇利雲最終以局數5：1擊敗對方，並在今日（1日）將與丁俊暉對壘。

奧蘇利雲與當地的業餘球手切磋。（微博截圖）

來到海拔3650米的拉薩，奧蘇利雲表示是首度來拉薩，而當地的高海拔對他是一大挑戰。奧蘇利雲從澳門來到，一時難以適應，更出現高山反應，幸好未影響在場上的表現。

微博流傳一條短片，奧蘇利雲返回休息室，因為高山反應的關係而吸氧氣。縱然如此，有球迷找他簽名，他都來者不拒，一邊吸氧一邊簽名，十分親民。不少微博網民向48歲的奧蘇利雲致敬，大讚他十分敬業，「他還是頂着高反（高山反應）給球迷簽名，很敬業啦，感動得眼淚嘩嘩的。」但有心水清網民笑言：「這是賺錢不要命啊」﹑「加錢加錢，老頭（奧蘇利雲）那麼賣力了」，並指因為高山反應，奧蘇下次都不敢再去拉薩。

即使奧蘇利雲吸氧氣，依然為球迷簽名。（微博截圖）