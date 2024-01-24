亞洲盃直擊︱隊長葉鴻輝被球迷感動落淚　讚港足堅持風格不懼強隊

香港足球代表隊在昨（23日）晚亞洲盃C組最後一輪分組賽，以0：3不敵巴勒斯坦，3戰全敗榜尾出局，未能爭取到成為其中一支最佳第三名出線。

隊長葉鴻輝賽後向遠赴卡塔爾的球迷致謝時，也不禁流下英雄淚，他表示被香港球迷所感動。葉鴻輝認為港足已經告訴全世界，就算是實力及排名高的球隊，也不容易贏到港足。他希望港足可以成為亞洲盃決賽周常客，透過多與高水平球隊交手，拉近實力差距。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



落敗後，港足球員走向香港球迷區，多謝他們來卡塔爾支持。隊長葉鴻輝安慰過茹子楠後，他也不禁在球迷前流淚。33歲的葉鴻輝解釋，他被港足球迷所感動，「咁多作客球迷嚟到卡塔爾，佢哋嘅打氣聲同組織真係好強勁。」

香港球迷聲勢更勝巴勒斯坦

他續說：「今日（23日）大部分現場都係巴勒斯坦嘅球迷，但（香港球迷）幾百人嘅聲勢已經好過佢哋，尤其是最後一場，我哋未能完成大家同埋我哋自己嘅心願晉級，但見到球迷好落力，完咗場都好落力幫我哋打氣，所以都有啲感動。」

葉鴻輝（1號）與一班港足球員答謝球迷支持。（袁志浩攝）

港足在亞洲盃一改多年對強隊穩守突擊的風格，就算面對阿聯酋及伊朗，全隊也敢於上前逼搶，放膽進攻，踢出鬥志。首兩場儘管不敵阿聯酋1：3及伊朗0：1，但港足的表現都贏得掌聲，到最後一場背水一戰，以0：3敗於巴勒斯坦，三戰全敗，未能再進一步。

葉鴻輝說：「今次賽事我哋的確踢到自己……或者教練想我哋嘅踢法出嚟。成個亞洲盃決賽周入面，冇一隊實力係差，但我哋都堅持打法，頭兩場的確表現得好好，令到對手都有啲混亂。」

「嚟到第三場，部分可能係體力問題，同埋巴勒斯坦嘅欲望都好強，佢哋都好直接，落到場嘅鬥心都好強，所以第三場喺各種原因之下……但去到尾，我哋都仲係踢緊我哋想踢嘅嘢出嚟。」葉鴻輝今場缺陣，由謝家榮把守港足最後一關。

葉鴻輝安慰茹子楠。（袁志浩攝）

希望港足以後成為亞洲盃常客

雖然全敗出局，但葉鴻輝認為港足再非強隊眼中的魚腩，他說：「話到畀其他人知，就算係實力高過我哋、排名高過我哋好多嘅對手，都唔係咁易贏到我哋，呢樣係我哋想做到。一開始我哋都知自己能力去到邊度，嚟到亞洲盃、闊別咗五十幾年再參加呢個比賽，其實我哋係當一個學習。」在今屆亞洲盃決賽周，港足是24支球隊中世界排名最低的一隊，現排150位，而巴勒斯坦則排99位。

對於港足時隔56年重返亞洲盃舞台，葉鴻輝說：「之前亞洲盃好似唔關我哋香港人事，但今次完全感覺到成個香港都好投入呢件事。」他希望港足之後經常入到亞洲盃決賽周，透過多與高水平對手交手，去逐步拉近實力差距。「（想唔想再參加亞洲盃？）梗係想啦，呢啲比賽想參加無限次。」

葉鴻輝點名稱讚陳俊樂、胡晉銘、周緣德3位隊友踢得好，「喺呢啲大舞台都踢出咁嘅能力，相信佢哋去返平時嘅國際賽都可以有一個更好嘅表現」。