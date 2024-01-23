亞洲盃｜國足奇蹟晉級條件一覽　港足要和波　盼印度敍利亞交白卷

國足在亞洲盃A組最後一場不敵東道主卡塔爾0：1，分組賽三戰不勝，以2分排小組第三名。在今屆亞洲盃，分組賽成績最好的4支第三名球隊都能晉級16強，所以國足晉級仍未絕望，但需要其他小組競爭對手失分，機會渺茫。如果國足要出線，C組的港隊必須賽和巴勒斯坦，同時B組的敍利亞要跟印度踢成0：0而且敍軍要多領黃牌。若果出現一個情況，更可能出現抽籤定出線。



國足3戰得2分，想出線真的要等待奇蹟。（路透社）

【國足奇蹟晉級條件（必須符合以下所有條件）】

1) 今晚C組最後一輪，港隊必須賽和巴勒斯坦，不能分出勝負

2) 今晚B組最後一輪，敍利亞必須賽和印度0：0，不能有入球；同時敍利亞至少兩名球員領黃牌或有紅牌

【超極低機率情況：國足要憑抽籤決定晉級（必須符合以下所有條件）】

1) 今晚C組最後一輪，港隊必須賽和巴勒斯坦，不能分出勝負

2) 今晚B組最後一輪，敍利亞必須賽和印度0：0，不能有入球；同時敍利亞有一名球員領黃牌

如果想尋根究底，知道這些條件怎樣算出來，可以細看下文，但要有心理準備，會有點複雜。

國足在A組最後一戰不敵半力出擊的卡塔爾。（路透社）

如何定出4支最佳小組第三名？

今屆亞洲盃有6組，每組頭兩名直接晉級淘汰賽，在6組的第三名當中，成績最好的4隊也能入16強。完成分組賽後，6組第三名的成績會直接比較，積分最高者排先，同分的話計算得失球，得失球一樣的話比得球，若得球也一樣就看紀律分（較少黃牌、紅牌者優先），若以上條件皆一樣，則以抽籤決定先後。

目前形勢：國足只能爭第四佳的第三名

在目前的最佳小組第三名之爭中，E組的巴林及D組的印尼各有3分，成績已經比3戰得2分的國足為佳。故此，國足肯定不如E組及D組的第三名。

F組的阿曼暫時2戰得1分，最後一輪會對榜尾0分的吉爾吉斯，若兩隊最後分出勝負，這組第三名的積分都會比國足高，若果和波，阿曼會以2分得小組第三名，得失球與國足同為-1，阿曼本身已經有1個入球，而國足3戰0入球，所以在這種情況下，阿曼的成績都會壓過國足。故此，國足也肯定不如F組第三名。

換言之，國足只能寄望在6支小組第三名之中，成為成績第四佳晉級16強，爭取最後一席。故此，國足要盼望B組及C組最後一輪出現有利賽果，令這兩組的第三名球隊成績比國足差。

解釋國足晉級條件：為何敍利亞要0：0？

目前B組第三名是敍利亞，2戰得1分，得失球為-1，得球為0，他們最後一場對0分包尾的印度。若果敍利亞或印度分出勝負，B組第三名的積分都會比國足高，所以這場必須要和波，若果和波，敍利亞會以2分排第三名。若果踢成0：0，敍利亞的得失球及得球會跟國足一樣，兩隊要以紀律分定高下，國足在分組賽領了2面黃牌，敍利亞暫時只領1面，若果敍利亞最後一場踢成0：0同時只得一位球員領黃牌，國足及敍利亞就會連紀律分都一樣，要抽籤決定。

若果敍利亞與印度踢成0：0而沒有球員領牌，敍利亞會憑紀律分排在國足前面；相反，若果敍利亞有2名球員或以上領黃牌，或者有人領紅牌，紀律分就會比國足差，排在國足之後。

若果敍利亞跟印度踢成其他比數的和波，敍利亞都一定在最佳第三名之爭力壓國足。國足3戰0入球，敍利亞目前2戰0入球，若果敍利亞最後一場和印度1：1，儘管他們的得分及得失球與國足一樣，但得球較國足多，所以敍利亞會排先。

解釋國足晉級條件：為何港足要和波？

C組方面，暫時巴勒斯坦以1分排第三名，得失球為-3，他們在最後一輪面對港足，港足2戰得0分，得失球為-3。若果港足對巴勒斯坦分出勝負，C組第三名的積分肯定會比國足高，若巴勒斯坦勝，C組第三名有4分，若港足勝，C組第三名就有3分，一定會壓過得2分的A組第三名國足。故此，國足若要出線，必要寄望港足跟巴勒斯坦和波。

若港、巴賽和，巴勒斯坦會以2分取得C組第三名，與國足積分一樣，但巴勒斯坦的得失球維持-3，而國足有-1，所以國足會以較佳得失球壓過巴勒斯坦在第三名排名中排先。

總結

總結一句，今晚亞洲盃7時半的早場，若果敍利亞對印度一出現入球，國足就肯定出局。