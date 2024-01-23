亞洲盃｜港足今晚背水一戰要贏巴勒斯坦　國足失威有利港足爭出線

香港足球代表隊力爭以其中最佳小組第三名晉級亞洲盃16強，他們會在香港時間今晚11時出戰C組最後一場分組賽對巴勒斯坦，只有贏波才有可能升上小組第三位出線。

就算港足贏到巴勒斯坦，能否晉級還要視乎其他小組第三名的成績。由於A組第三名國足3戰只得2分，積分肯定會比贏巴勒斯坦後的港足差，所以只要多一組的第三名積分比港足差，贏波的港足就可以鎖定晉級。如果今晚早場的印度爭口氣，在B組最後一輪分組賽賽和敍利亞或者取得小勝，港足便可以最快在今晚深夜贏巴勒斯坦後鎖定16強席位。



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如何定出4支最佳小組第三名？

今屆亞洲盃分為6組，每組頭兩名直接晉級淘汰賽，在6組的第三名當中，成績最好的4隊也能入16強。完成分組賽後，6組第三名的成績會直接比較，積分最高者排先，同分的話計算得失球，得失球一樣的話比得球，若得球也一樣就看紀律分（較少黃牌、紅牌者優先），若以上條件皆一樣，則以抽籤決定先後。

港足的球迷們，今晚一起為港足加油！一切都要贏到巴勒斯坦先有價講。（袁志浩攝）

港足晉級前提：必要贏巴勒斯坦

港足身處C組，兩戰0分排榜尾，得失球為-3，得球為1球，而第三名是1分的巴勒斯坦，故此港足要升上C組第三名，今場必須要擊敗巴勒斯坦。若果贏不到巴勒斯坦，港足肯定出局，不用計什麼可能性。下文的分析前提是，港足贏到巴勒斯坦。

如果港足贏到巴勒斯坦，會有3分，升上C組第三名，同時得失球肯定會比目前的-3更佳。港足手握3分的話，有機會爭取成為其中一支最佳第三名球隊入16強。

國足在A組最後一戰不敵半力出擊的卡塔爾，以2分排A組第三名。（路透社）

A組國足僅得2分有利港足爭出線

暫時只有A組踢完3輪分組賽，結果對港足有利，因為A組第三名國足3戰僅得2分。若果港足擊敗巴勒斯坦就會有3分，在最佳小組第三名之爭中，2分的國足肯定會在港足之下。

只要有兩組的小組第三名積分比港足差，在下面墊底，港足便可以成為4支最佳小組第三名之一。目前已有國足一支，只要其餘4組來多一隊墊底，手握3分的港足就可以闖入淘汰賽。

這篇文章大部分內容都基於港足贏到巴勒斯坦，若贏不了，港足100%出局。（袁志浩攝）

今晚港足贏+敍利亞贏：港足晉級HOLD住

香港時間今晚7時半，先舉行兩場B組最後一輪分組賽，其中1分的B組第三名敍利亞會對0分小組包尾的印度。如果敍利亞贏印度，B組第三名就會有4分，在小組最佳第三名之爭中，肯定會排在港足之上，所以港足就算稍後贏了巴勒斯坦都未能鎖定16強席位，還要視乎之後D至F組最後一輪的賽果。

B組的敍利亞若果贏了印度就有4分。（路透社）

今晚港足贏+印度和：港足賽後即晉級

若果B組的印度能夠爭口氣，踢和敍利亞，同時C組的港足稍後擊敗巴勒斯坦，那麼港足就能夠在贏波後鎖定出線席位。因為印、敍和波，敍利亞會以2分成為B組第三名，如果港足贏巴勒斯坦，就會有3分成為C組第三名。若出現這個情況，在最佳小組第三名之爭，國足及敍利亞就肯定在港足之下，既有兩隊墊底，3分的港足就可以入16強。

B組，印度對澳洲吞兩蛋，之後對烏茲別克吞三蛋，今場對敍利亞有沒有機會搶分？（路透社）

今晚港足贏+印度兩球內小勝：港足賽後即晉級

若果印度非常爭氣，最後一輪贏了敍利亞的話，就要視乎比數，到時印度就會以3分得到B組第三名，與贏了巴勒斯坦的港足在最佳小組第三名之爭同分。印度目前的得失球為-5、港足的得失球則為-3，港足佔優。若果印度及港足在最後一輪同樣贏1：0，印度得失球為-4，港足為-2，港足肯定在最佳小組第三名之爭壓過印度，加上2分的A組第三名國足，港足亦鎖定今晚晉級。就算印度以兩球差距贏敍利亞而港足以一球差距贏巴勒斯坦，港足的得失球（-2）亦比印度（-3）好，故此印度以兩球或以下差距小勝敍利亞、港足稍後又贏到巴勒斯坦的話，港足也是最早在今晚深夜完場後即取得16強入場券。

如果印度以3球或以上差距贏敍利亞，同時港足贏巴勒斯坦，印度在最佳小組第三名之爭中，就有機會在得失球、得球壓過港足，需要更複雜的計算，有機會需要以紀律分決定晉級資格。不過，就算港足未能壓過B組第三名也未絕望，只要之後D至F組的第三名有多一支球隊的成績不如港足，港足最後都能夠入16強。

最後總結一句，港足今晚必須贏巴勒斯坦，才有出線可能的討論。考慮到其他小組第三名也有可能同得3分，港足今場贏得愈多愈好，建立得失球優勢。

【1月23日亞洲盃賽程】

晚上7：30 B組：澳洲 對 烏茲別克 HOY 76台

晚上7：30 B組：敘利亞 對 印度 HOY APP

晚上11：00 C組：香港 對 巴勒斯坦 HOY 77台

晚上11：00 C組：伊朗 對 阿聯酋 HOY APP