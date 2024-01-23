亞洲盃｜39歲印度GOAT領軍爭今屆首球　國際賽入球僅次美斯C朗

亞洲盃分組賽進入最後一輪，B組兩戰全敗兼零入球的印度將鬥敘利亞，仍然有望爭出線，這是亞洲盃新賽制之美，未到分組賽結束仍然有機會。由今屆第二年長的球員﹑隊長捷希特利（Sunil Chhetri）帶領的印度，力爭絕處逢生。這場的戰果或影響港隊爭出線的形勢，若然印度有分落袋，形勢對港隊更有利。



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印度出戰今屆亞洲盃。（路透社）

若然港隊今晚擊敗巴勒斯坦的話，有望以最佳第三名晉級，而頭場的印度對敘利亞就變得更重要，這場B組賽事的戰果影響港足的形勢。若果印度賽和或小勝敘利亞的話，港隊更可以今晚深夜鎖定16強資格。

不單止為人，印度也要為自己，若果全取3分的話依然有望晉級。不過，印度接連淨負澳洲及烏茲別克，這支世界排名102位的球隊仍然尋找今屆亞洲盃首個入球。

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印度仍然尋找今屆亞洲盃首個入球。（路透社）

印度GOAT領軍出戰

數印度前線的數糊人物，必定要提到印度隊長捷希特利，這名39歲的老將是今屆亞洲盃第二年長的球員。

捷希特利出生自足球世家，父母同為足球員，他遺傳了雙親的天賦，早在17歲已在印度球壇嶄露頭角，2005年獲得首頂國家隊「喼帽」，至今已為印度上陣145次。捷希特利愈老愈可愛，他依然是印度前線重要人物，去年6月的南亞足球錦標賽，他在首戰對巴基斯坦連中三元，另外兩場分組賽都有進賬，助印度奪冠而回。

39歲的捷希特利仍然領印度出戰亞洲盃。（Getty Images）

捷希特利國際賽生涯攻入84球，分別是印度入球最多的球員，亦是現役球員中第三多，僅次於兩大球王C朗拿度及美斯。捷希特利在2021年獲得甘地體育運動榮譽獎（Khel Ratna Award），是唯一的足球員榮獲這殊榮，奠定他印度最偉大足球員的地位。

捷希特利是印度至今唯一一名足球員獲得甘地體育運動榮譽獎。（Instagram截圖）

今年8月將踏入「4字頭」的捷希特利，至今依然未有確實退役的日子，「如今已是賺到，我不知道何時結束生涯，我仍然十分享受足球，只要我有能力貢獻國家隊，我都會竭盡所能。」

捷希特利今晚再領印度征戰亞洲盃，爭取晉級資格，首要是力爭今屆首球，「印度與我未能取得入球是個問題，我們努力地希望改善問題，我們上場對烏茲別克已經十分接近。」印度在亞洲盃外圍賽曾經射破港隊的大門，如今有機會助港足一把，相信不少港隊球迷都希望捷希特利再發威，助印度搶分。