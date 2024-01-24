亞洲盃直擊｜胡晉銘承認壓力影響港足發揮　「我哋絕對唔係魚腩」

香港足球代表隊昨（23日）晚在亞洲盃C組最後一輪分組賽，以0：3不敵巴勒斯坦，失去晉級希望，三戰皆北，榜尾出局。港足中場胡晉銘承認出局壓力影響球隊發揮，為未能創造歷史而感到抱歉，但他總結3場分組賽，認為港足靠團結拉近跟伊朗等一線強隊的差距，再不是一支場場被炒三、四球的魚腩。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



胡晉銘（左）是港足的中場主將，3場分組賽皆踢正選。（袁志浩攝）

港足在亞洲盃首戰對阿聯酋取得入球，完場前差點追成2：3，終以1：3落敗，到第二場鬥「亞洲二哥」伊朗僅負0：1，表現令人刮目相看，但最後背水一戰，遭巴勒斯坦贈三蛋，三戰全敗出局。

胡晉銘對今場的結果感到失望，他說：「成個盃賽發揮唔錯，往往喺一啲有壓力嘅比賽時，就會令人失望，令外界失望，隊入面所有人都失望。」他補充有壓力的比賽指的是今場對巴勒斯坦。

他承認一開波的時候，自己跟隊友都感到有點壓力，「有啲腳緊，綁手綁腳。失第一球係早嘅，令大家有啲唔知點做」。港足今場在12分鐘便失守，換邊後失多兩球。

胡晉銘奮力防守。（袁志浩攝）

胡晉銘表示賽前已了解巴勒斯坦的踢法，他說：「（對方踢法）係好直接，會令我哋嘅逼搶失效多啲，佢哋較少喺後面組織，所以嚟之前已經知道好難踢，但係我哋已經盡咗力，可惜賽果唔如意。」

他認為失第一球後不應太急，隊友間應該互相提點，還有很多時間去追，而且球隊下半場一出來又有點不集中。他嘆道：「如果呢場波可以踢多一次，希望呢啲嘢可以做得更好！」

「好抱歉，未能創造到一啲新嘅歷史畀香港。」胡晉銘說：「每個人都好感動，有生之年都諗唔到香港可以入到決賽周，甚至踢出好表現、同亞洲強隊對抗，但好失望，好對唔住山長水遠嚟到嘅球迷，係有啲對唔住佢哋。」

胡晉銘表示今場令遠道而來的球迷失望了，但滿意球隊在整屆賽事的表現。（袁志浩攝）

26歲的胡晉銘在今屆3場分組賽皆正選披甲，負責中場掃蕩。總結今屆賽事，他說：「同亞洲一線球隊比，差距係有嘅，但踢波11個人落到場，我覺得可以用團結、大家互相補長短去拉近距離。特別頭兩場，11個逐個逐個秤，人哋每個嘅能力、身價都比我哋高，但落到場踢出嚟差距唔係好大。」

他特別提到第二場對伊朗，「俾到人哋睇，我哋絕對唔係決賽周嘅魚腩。上場伊朗有啲輕敵下，有段時間佢哋甚至過唔到半場，我哋能力未必好過佢哋，但我哋氣勢上有優勢。」

艾華頓今場踢足全場，可惜未能為港足破蛋。（高詩琦攝）

艾華頓射失12碼 「這次賽事是學習的好機會」

32歲的入籍兵艾華頓是今屆港足的前線主力，首戰對阿聯酋的入球，正是來自他的傳中助攻；而在今場對巴勒斯坦的補時，港足獲得12碼，艾華頓負責主射，惜中楣而出，錯失破蛋良機。

他賽後表示射失12碼是所有正常球員都會面對的事，他不會執着於射失，而是怎樣從失敗中學習。他承認這場比賽很難踢，陣型不夠緊密，「我們已經盡全力去搶分，但未能成功，不過我以球隊的表現為榮」。

艾華頓是港足前線其中一名最具威脅的球員。（高詩琦攝）

艾華頓認為這次亞洲盃是一次學習的旅程，有利港足未來發展。他說：「當然我們都想晉級下一圈，但未能成功。我們在場上全力以赴了，但這就是足球。有時你付出全力，但結果都會未如理想。不過，我覺得這次賽事是學習的好機會，幫到我們在未來進步。」

對於遠赴卡塔爾支持的香港球迷，艾華頓十分多謝他們：「當比賽完結，我感到很傷心，但當我見球迷的支持，氣氛一流，我就重新抬起頭。我想多謝這班優秀的球迷。」他相信港足可以再次打入亞洲盃決賽周，因為球隊會繼續進步。