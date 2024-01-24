亞洲盃｜從「雖敗猶榮」到「含恨出局」　港隊的失望正是希望所在

艾華頓主射12碼中楣彈出，註定香港隊無法破蛋，以0：3不敵巴勒斯坦，今屆亞洲盃以三戰全敗的戰績含恨出局。

失望，在所難免；但有沒有想過，我們竟然為着世界排名第150位的香港隊出不到線而失望，或許，這正是香港隊的希望所在。因為，我們開始想贏。



失望，是因為我們開始想贏。（袁志浩攝）

打從獲得決賽周資格的時候開始，所有人都清楚明白香港隊只是志在參與。儘管港隊在杭州亞運令人意外地打入4強，但畢竟那是U23的賽事；亞洲列強林立，港隊上一次躋身亞洲盃決賽周，已是1968年的事，今屆藉着參賽隊伍增至24隊，才闊別56年後再度亮相，但籤運平平，因為抽中的C組，有「亞洲二哥」伊朗，也有入過世界盃的阿聯酋，就連剩下的另一支中東對手巴勒斯坦，港隊亦未打贏過。

見證港隊重返亞洲最大舞台

因此，港隊今次到訪卡塔爾，賽前恐怕沒幾個人有期望；包括在揭幕前最後一刻買了前往多哈機票的我，以及身邊不少資深香港隊球迷。我在港隊對阿聯酋比賽日的凌晨到埗，下午看比賽為港隊打氣，然後當晚的深夜就回程，大抵我跟不少死忠的心態也差不多——勝和負、有否入波、失幾多球也好，賽果是其次，重要的反而是見證港隊重返亞洲最大舞台的一刻，這是屬於我們的世界盃。

對到場球迷而言，重要的是能在現場見證港隊重返亞洲盃舞台。（袁志浩攝）

賽後，我看一看雙手，拍得通紅，有點疼，但當港隊球員及主帥安達臣走過來向我們球迷拍掌致意時，我還是忍不住再次大力拍掌；雖然嗌了接近兩個鐘，喉嚨有點痛，還是忍不住再次叫喊香港隊的口號——We are Hong Kong！

「第12人」真正參與比賽

在電視看直播時，大家應該看到那片紅海，還有廣東話與英文夾雜的打氣聲與歌聲，由我參與首仗的百多二百人，到對伊朗及巴勒斯坦時大概有500人吧？每一位香港球迷都聲嘶力竭，嗌破喉嚨，我記得球迷組織「香港力量」領軍人物恒仔在對阿聯酋尾段說：「仲有最後10分鐘，我地嗌埋佢好唔好？！」有點疲態的眾人，又抖擻精神，繼續叫喊與高歌，而場上的香港隊員，彷彿重新注滿能量，發動最後一波猛烈攻勢。「香港力量」，這名字取得真好。我從那時也意識到，所謂的「第12人」是真有其事，我們也從見證者，變為參與者，我們不只是入場睇波，而是真正的參與比賽。

雖然港隊這一場以1：3落敗，但過程卻令人覺得不枉此行，香港隊展現出前所未見的勇氣與膽識，面對世界排名64的對手，竟然在前場逼搶，更多次逼到對手犯錯，取得比對手還要多的射門，可惜兩度犯天條，而且臨完場米高的入球亦被VAR吹走了；安帥、球員跟我們球迷賽後一樣不忿。或許，有人覺得這還不是一場敗仗？不是的，起碼眾人在心態已蛻變，由「僅輸兩球的雖敗猶榮」，到「失掉3分的不忿」，這是天淵之別。

前兩場比賽的出色表現，讓球迷對港隊抱更大期望。（袁志浩攝）

帶着這樣的心情，香港隊次仗挑戰世界排名21的伊朗，表現更佳，上半場艾華頓及陳肇鈞各有一次黃金機會，可惜未竟全功，反而被打亂了陣腳的伊朗，就是贏在把握能力，以1：0取勝。香港隊雖然再度敗陣，但眾人的期望更強烈，因為港隊顯示出有在最後一仗擊敗巴勒斯坦的能力，如果成事，大有機會躋身16強。我那時也下定了決心，萬一港隊出線，我就會再次啟程到多哈。

雖然賽果未如人意，但若要在賽後找戰犯，例如說今仗任正選的19歲小將米高跑動太少，或是歸咎前兩場拚得太盡體力不繼，甚至質疑何以在關鍵時刻收起了隊長葉鴻輝（代替他的謝家榮演出卻有目共睹），大何不必，因為以香港隊的水平而論，輸波才是正常的戰果，只不過，香港隊前兩仗超水準的發揮令我們有所冀盼，期待着奇蹟的發生。

謝家榮在關鍵一戰擔任正選門將，首次代表香港出戰亞洲盃。（袁志浩攝）

安達臣讓香港球員敢於相信

奇蹟不常發生，但進步可以預期。安達臣帶領的香港隊，最重要的不是他有什麼戰術革新，而是為球員注入了信心。安帥在之前一個訪問提到，他在一次賽前備戰會議時問球員怎樣才可以贏伊朗，沒有人敢回應，他再問一次，終於有人說，要進攻要入波。是的，贏波首要條件是入波，但在過去幾十年面對強隊一直捱打的香港隊，一直只是不想輸，甚至只是不要輸得那麼難看。這樣又怎能進步呢？

安達臣卻讓香港球員敢於相信自己可以贏波，可以逼搶，可以進攻，可以踢出自己的風格，令香港隊終於踏入現代足球的領域。心態，決定境界。

安達臣為香港足球帶來了不一樣的心態。（高詩琦攝）

然而，這一次只是開端，香港隊要貼近強隊的水平，還有漫漫長路，技術、戰術意識的差距不可能一朝一夕可以彌補，是不是應該讓安帥統領從U12港隊的訓練方針，令十年後的香港隊不再只靠士氣，而是進步到成為具競爭力的隊伍？在之前的訪問，安帥還有一籃子的改革計劃，足總及香港足球的持份者又能否通力合作？

盼港人別再做鍵盤戰士冷嘲熱諷

振興香港足球不是一篇文章便可以解決的課題，但這一次亞洲盃起碼讓大家都明白，如果各個持份者都做足本份，效果便不一樣，看看拚盡無悔的球員、默默耕耘的足總團隊、不辭勞苦遠赴多哈的球迷，你認為自己又可以怎樣為香港足球出一分力？身為青少年球隊教練的你，可以不指揮小球員走線嗎？身為家長的你，可以讓孩子發一個足球夢吧？平時少接觸本地足球的你，不如在3月21日入場支持香港隊於世界盃外圍賽迎擊烏茲別克？總之，不要只做個紙上談兵冷嘲熱諷的鍵盤戰士，就好了。