亞洲盃｜國足確定分組賽出局　敍利亞入球擊碎晉級最後希望

中國國家足球隊（國足）已完成今屆亞洲盃3場分組賽，國足在A組3仗1負2和，以2分排在小組第三。

國足未能憑小組頭兩名直接晉級16強，只能爭取最佳第三名的4個席位，可是由於國足未贏過波，也無入球，晉級機會非常渺茫，內媒根據大數據評估，國足晉級機會只得0.52%，數據網站Opta的預測亦只得1.2%。國足唯一晉級可能，首先，B組的敍利亞必須跟印度踢成0：0，而且敍軍要領取兩張或以上黃牌；然後，C組的港隊必須賽和巴勒斯坦，同時符合以上條件，國足才可奇蹟晉級。

今晚7時30分開賽的B組賽事敍利亞對印度，敍利亞在75分鐘取得入球下，國足鐵定出局，未能晉身16強。



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國足今屆亞洲盃分組3仗均未獲勝。（路透社）

國足亞洲盃分組賽果：

0：0 和 塔吉克（世界排名106）

0：0 和 黎巴嫩（世界排名107）

0：1 負 卡塔爾（世界排名58）



世界排名79位的國足，在今屆賽事抽得好籤，同屬A組的主辦國卡塔爾雖為上屆冠軍，但成功避開第一檔次實力最強的日本、韓國、伊朗和澳洲，另外兩支對手僅為塔吉克和黎巴嫩。可是他們在頭兩仗面對實力較弱的塔吉克和黎巴嫩，不止未能獲勝，甚至連一個入球也拿不到，白白浪費「好籌」。最後一輪0：1不敵卡塔爾，3場分組賽只得2分，0得球，失1球，晉級形勢極度惡劣。

今屆亞洲盃有6組，每組頭兩名直接晉級淘汰賽，在6組的第三名當中，成績最好的4隊也能入16強。完成分組賽後，6組第三名的成績會直接比較，積分最高者排先，同分的話計算得失球，得失球一樣的話比得球，若得球也一樣就看紀律分（較少黃牌、紅牌者優先），若以上條件皆一樣，則以抽籤決定先後。

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最佳小組第三名之爭中，E組的巴林及D組的印尼各有3分，成績已經比3戰得2分的國足為佳。故此，國足肯定不如E組及D組的第三名。

F組的阿曼暫時2戰得1分，最後一輪會對榜尾0分的吉爾吉斯，若兩隊最後分出勝負，這組第三名的積分都會比國足高，若果和波，阿曼會以2分得小組第三名，得失球與國足同為-1，阿曼本身已經有1個入球，而國足3戰0入球，所以在這種情況下，阿曼的成績都會壓過國足。故此，國足也肯定不如F組第三名。

國足在今屆亞洲盃3戰不勝，以歷來參賽最差成績分組賽止步。（路透社）

換言之，國足只能寄望在6支小組第三名之中，成為成績第四佳晉級16強，爭取最後一席。國足要盼望B組及C組最後一輪出現有利賽果，令這兩組的第三名球隊成績比國足差。

解釋國足晉級條件：為何敍利亞要0：0？

最後一輪分組賽前，B組第三名是敍利亞，2戰得1分，得失球為-1，得球為0，他們最後一場對0分包尾的印度。若果敍利亞或印度分出勝負，B組第三名的積分都會比國足高，所以這場必須要和波，若果和波，敍利亞會以2分排第三名。若果踢成0：0，敍利亞的得失球及得球會跟國足一樣，兩隊要以紀律分定高下，國足在分組賽領了2面黃牌，敍利亞暫時只領1面，若果敍利亞最後一場踢成0：0同時只得一位球員領黃牌，國足及敍利亞就會連紀律分都一樣，要抽籤決定。

若果敍利亞與印度踢成0：0而沒有球員領牌，敍利亞會憑紀律分排在國足前面；相反，若果敍利亞有2名球員或以上領黃牌，或者有人領紅牌，紀律分就會比國足差，排在國足之後。

若果敍利亞跟印度踢成其他比數的和波，敍利亞都一定在最佳第三名之爭力壓國足。國足3戰0入球，敍利亞目前2戰0入球，若果敍利亞最後一場和印度1：1，儘管他們的得分及得失球與國足一樣，但得球較國足多，所以敍利亞會排先。

解釋國足晉級條件：為何港足要和波？

C組方面，暫時巴勒斯坦以1分排第三名，得失球為-3，他們在最後一輪面對港足，港足2戰得0分，得失球為-3。若果港足對巴勒斯坦分出勝負，C組第三名的積分肯定會比國足高，若巴勒斯坦勝，C組第三名有4分，若港足勝，C組第三名就有3分，一定會壓過得2分的A組第三名國足。故此，國足若要出線，必要寄望港足跟巴勒斯坦和波。

若港、巴賽和，巴勒斯坦會以2分取得C組第三名，與國足積分一樣，但巴勒斯坦的得失球維持-3，而國足有-1，所以國足會以較佳得失球壓過巴勒斯坦在第三名排名中排先。

由於今晚7時30分開賽的B組賽事敍利亞對印度，上半場雙方互有攻守，當中敍利亞屢次威脅印度大門，惟一浪接一浪攻勢未能轉化成入球，半場踢成0：0。敍利亞在75分鐘取得入球下，無法達成唯一能讓國足出線的0：0，不用等待港足出場，中國隊已鐵定出局，未能晉身16強。

國足未能晉級16強，說得上是咎由自取。面對塔吉克和黎巴嫩均未能獲勝，也無入球，成為致命傷。到底是主帥恩高域選兵、排陣不當，還是國足積弱已久，任何人也無能為力，從國足不敵卡塔爾一仗後以來網上持續熱論。恩高域會否被辭退，國足如何重整旗鼓，都是國足如何走下去的大議題。