亞洲盃直擊｜港足分批回港獲球迷接機　勞烈斯總結：苦中帶甜

港足結束今屆亞洲盃之旅，大軍分兩批於今明兩天由多哈返港。對巴勒斯坦擔任隊長的勞烈斯右肩再度甩骹傷出，他今晚（24日）隨隊抵港後以「Bittersweet（苦中帶甜）」來總結這趟旅程。



港足戰畢亞洲盃後分批返港。（梁鵬威攝）

亞洲盃分組賽最後一輪，港足昨夜以0：3不敵巴勒斯坦，三戰全負未能晉身16強，部分港將如李毅凱、胡晉銘、陳俊樂、艾華頓、鞠盈智、米高、潘沛軒等人率先在今晚抵港，勞烈斯也戴着護手吊帶步出接機大堂，眾將獲約20名球迷歡呼喝采迎接。球員拉起區旗大合照後，亦獻請在場球迷加入大合照，途人見狀也拿出手機「打卡」。

機場有約20名球迷接迎港足。（梁鵬威攝）

「很想為香港隊戰至最後」

眼前掛着護手吊帶的勞烈斯，亦獲家人和朋友迎接。昨晚戴上隊長臂章正選上陣的他，於25分鐘在一次爭頂球時不慎再度甩骹傷出，被擔架抬離場時雙手掩面，難分是痛楚還是失望。他直言失落：「真的很不開心，很可惜因傷退場，很想為香港隊戰至最後，爭取晉級，但足球就是這麼殘忍，這情況就是會難免。」

這名中堅在完場後，於看台前望向球迷哭成淚人，眾球員致謝離去後仍留在場上，他回想道：「我現在沉澱了，哭是因為看到球迷落力呼喊打氣，在這麼大的舞台和珍貴的時刻，真的情緒來了。雖然我們未能晉級，但我為港隊自豪，大家表現很好。」雖然結果不盡如人意，他認為球隊在亞洲盃有所成長和進步，「我們已準備好下一步」。

掛着護手吊帶的勞烈斯與一眾球迷合影。（梁鵬威攝）

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勞烈斯在去年11月底對土庫曼的世界盃外圍賽勇戰甩骹，直到上仗對伊朗才復任正選，卻在關鍵的最後一役傷出，勞烈斯以「苦中帶甜」（Bittersweet）來形容今趟旅程。

「對我個人來說，是有點Bittersweet。我希望有更好的結局，但我很感激香港的球迷，昨夜真的很感動，我永遠都會記得那一刻。」他感謝球迷全程支持，「他們給了我們很多能量，我們會繼續為香港而戰，報答他們。」勞烈斯指傷勢無大礙，將休養約數星期。