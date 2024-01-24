亞洲盃港足數據｜艾華頓射門盤扭居首　安永佳最忙　陳晉一對抗強

港足走完今屆亞洲盃之路，分組賽三戰皆北，無緣淘汰賽。亞洲足協官網詳列港足球員數據，一起看看在這3場比賽中，誰射波最多？誰扭波最掂？誰最有創造力？誰防守最硬淨？



上陣時間：周緣德、艾華頓最多

只有兩名港足球員踢足3場正選，而且每場都踢足90分鐘，他們就是中堅周緣德及前鋒艾華頓，兩人分別上陣270分鐘。在兩人之下的是269分鐘的中場陳俊樂。今次港足26人大軍中，主帥安達臣只起用了20人上陣，有6人名球員沒有任何上陣時間。

艾華頓在前線很有威脅。（袁志浩攝）

射門：艾華頓最多

雖然港足今屆唯一入球是由陳肇鈞射入，但他只是射門第二多的球員，4次攻門2次中目標，前鋒安永佳同樣4次埋門，有3次中目標。最多機會起腳的港足球員是艾華頓，3場共9次起腳，3次中目標。值得一提的是，後衛陳晉一亦有3腳射門，但全不中目標。

陳俊樂是港足今屆KEY PASS最多的球員。（袁志浩攝）

威脅傳球：陳俊樂最多

港足今屆唯一的助攻是艾華頓給陳肇鈞的傳中，但講到港足創造力最強的球員，則是陳俊樂，他今屆6次送上威脅傳球，為隊友製造埋門機會。在他之後的是3次威脅傳球的安永佳。

陳晉一多項防守對抗數據都好好。（高詩琦攝）

搶截：陳晉一、胡晉銘最強

港足今屆成功搶截最多的球員有3人，分別是陳晉一、胡晉銘及陳俊樂，他們同有4次，但前兩者的搶截成功率有80%，而陳俊樂就只得50%。艾華頓及茹子楠各有3次成功搶截，兩人的成功率分別為75%及60%。

周緣德在防線的表現搶鏡。（袁志浩攝）

封阻射門：周緣德最多

講到封阻對方球員射門的次數，最多的港足球員是中堅周緣德，他5次擋走對方的攻門。在他之下有兩人，為同樣3次的李毅凱及陳俊樂。

作為港隊正選防中，胡晉銘的搶截及攔截數據很強。（袁志浩攝）

攔截傳球：陳俊樂、胡晉銘最多

陳俊樂及胡晉銘是港足兩大中場悍將，在3場分組賽各5次攔截，而勞烈斯、周緣德及茹子楠3位守將亦有4次攔截。

安永佳今屆最多的工作就是跟對方防線硬碰硬，對抗次數極多。（高詩琦）

地面對抗：安永佳最忙

安永佳最大的工作就是不斷在前線爭波，3場比賽面對74次地面對抗，贏出33次，為成功地面對抗次數最多的港足球員。不過，安永佳的對抗成功率只有44.6%。地面對抗成功率最高的是陳晉一，19次成功對抗，成功率為65.5%，而14次成功對抗的周緣德亦有63.6%的成功率。

陳晉一防守數據亮眼，地面對抗及空中對抗成功率都高。（官網截圖）

空中對抗：陳晉一最強

從數據上，陳晉一是港足對抗能力數一數二的球員，除了地面對抗成功率最高，他的空中對抗成功率也排首位，達76.9%，13次空中對抗贏了10次。排在他之後的是周緣德，15次空中對抗贏出10次，成功率有66.7%。成功率排第三的不是後衛，而是前鋒安永佳，58次爭頂贏30次，成功率有51.7%。安永佳也是爭頂最忙的港足球員。

陳俊樂今屆踢出中場核心的風範，攻守兼備。（袁志浩攝）

陳俊樂在分組賽的傳球數據。（官網截圖）

傳球：陳俊樂又準又多

作為港足中場核心，陳俊樂的成功傅球次數有52次，成全隊最多，其傳球成功率有65.8%，亦排陣中次席。傳球成功率最高的是史提芬彭利拿，有69.2%，但他的成功傳球僅有9次。港足只有3人傳球成功率超過6成，餘下一人是陳肇鈞，22次成功傳球，成功率為61.1%。

艾華頓是港足今屆盤扭次數最多的球員。（高詩琦攝）

成功盤扭：艾華頓最突出

艾華頓在盤扭突破方面獨領風騷，3場比賽共9次成功盤扭，可見其威脅。排在他之後的是3次的陳俊樂。

在多項進攻數據，艾華頓都名列隊內前列。（高詩琦攝）

博得犯規：陳晉一、艾華頓最多

兩位邊路球員陳晉一及艾華頓今屆各博到4次犯規，並列全隊最多。陳俊樂及周緣德各博到3次犯規。

犯規：茹子楠最多

打閘位的茹子楠是港足今屆犯規最多的球員，共犯規7次。犯規6次的有李毅凱及陳俊樂，而勞烈斯亦有5次犯規。