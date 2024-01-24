鞠盈智宣布退出港足　結束近14年港隊生涯　國援時代逐漸落幕

港足於亞洲盃的旅程結束，鞠盈智雖隨隊出征，惜未有披甲上陣。香港時間周三（24日）早上，他在社交平台宣布退出港隊，「人生中這段特別的經歷不算成功，但也未留遺憾。」

這名已36歲的老將曾穿上過港隊10號戰衣，為港足效力接近14年，他的退隊，亦標誌着國援港腳時代逐漸落幕。



鞠盈智技術細膩，曾穿上過港隊10號戰衣。（資料圖片／袁志浩攝）

「隨著香港隊結束亞洲盃的徵（征）程，也到了跟香港隊道別的時刻了。人生中這段特別的經歷不算成功，但也未留遺憾。本人正式退出香港隊，結束代表隊生涯。」36歲的港足中場鞠盈智在Facebook上宣布退出港隊。

以後球迷將沒法再看到鞠盈智（左一）穿上港隊戰衣。（袁志浩攝）

這名出生於大連的港腳，從2010年起代表港隊征戰至今，今次鞠盈智雖入選亞洲盃大軍名單，但三戰均未獲上陣機會。「即使沒獲得出場機會，相比很多球員我已是非常幸運，因為我親身見證過、感受過。未來會換成球迷身份會繼續關注繼續支持香港隊，畢竟這是自己為此傾其所有付出一切的球隊。」

鞠盈智今次有入選亞洲盃大軍名單，但未獲上陣機會。（高詩琦攝）

與徐德帥、黃洋等球員一樣，鞠盈智是那幾年不少加入港足的國援之一，然而這一趨勢在近年逐漸減少，今次亞洲盃大軍名單亦只有他一人屬內地歸化球員。

繼月中「黃洋大哥」宣布退出港隊，加上今次鞠盈智離去，曾代表港隊的一眾國援已逐漸退出，球迷能想起的名字或許只剩下與他同期來港的門將王振鵬。不過阿鵬已39歲，上一次入選港隊亦已是很久之前。

鞠盈智退出港隊，亦代表當年一眾國援港腳逐漸告別。（資料圖片）

鞠盈智在文中最後寫道：「最後也想感謝一下自己吧。正是對足球的熱愛與執著，不懈的堅持與努力，才換來人生中這一段難以忘懷的記憶。我永遠都會記得每當穿上香港隊的球衣為香港而戰是多麼的驕傲與自豪。因為We Are Hong Kong。」