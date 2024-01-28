澳網｜43歲印度名將男雙封王破雙料紀錄　再次引證年齡只是數字

「他的心永遠年青。」澳洲球手艾丹（Matthew Ebden）贏得澳洲網球公開賽男雙冠軍後，如此形容他身邊的「年青」好拍檔，原來他的拍檔保彭拿（Rohan Bopanna）今年40有3，成為史上最年長的大滿貫得主，亦是他生涯首度捧起大滿貫的男雙獎盃。



主場出戰澳網的艾丹，在男雙夥拍43歲的印度名將保彭拿，一路過關斬將殺入決賽，與全意大利組合保萊利（Simone Bolelli）／維維索利（Andrea Vavassori）爭標。雙方首盤互保發球局，需要以「Tie Break」分勝負，結果這對澳印組合連取7分「派蛋」，拿下首盤。艾丹與保彭拿在次盤末段把握破發機會，對方「無仇報」，以7：5再下一城，直落兩盤力克對手封王。

艾丹（左）與保彭拿奪冠後振臂高呼。（路透社）

印度名將保彭拿今年43歲，今年澳網是第三次打入大滿貫男雙決賽，艾丹是他生涯第19個男雙拍檔。過去兩次在美網失落冠軍，保彭拿如今終於一償所願，生涯首度捧走男雙的大滿貫錦標，更以43歲329日成為公開賽最年長的大滿貫雙打得主。他的雙打世界排名亦將重返第一，同樣是史上年紀最大的「世一」。

換了第19個拍檔，保彭拿終於收成正果。（Getty Images）

43歲，看來是要退役的年齡，但保彭拿堅持網球生涯，年輕7歲的艾丹盛讚好拍檔有心有力，「他（保彭拿）已經43歲，至今依然不斷強逼自己進步，年齡對他只是個數字，他擁有一顆年輕的心，他是冠軍及鬥士，我十分感激他與我一起奮鬥。」

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保彭拿43歲仍然未言退，究竟他有什麼保養之道，原來全靠印度的艾揚格瑜伽（Iyengar yoga）。從疫情肆虐的時間，保彭拿初次接觸瑜伽，當他開始瑜伽後，不單止能夠保養身體，更對他在場上的表現有幫助，「自從接觸瑜伽後，出現了巨大的變化，不單止令我的腿部﹑身體更強壯，連我在場上都變得更冷靜﹑更專注。」

由2003年出道至今超過20年，保彭拿的堅持也是成功之道，他在2017年﹑以37歲之齡憑混雙在法網初嚐大滿貫冠軍的滋味，38歲奪得亞運男雙金牌，相隔7年再度在大滿貫登頂，對保彭拿而言，年紀只是個數字。