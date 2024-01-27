澳網｜鄭欽文遭莎巴蘭卡力量壓制　直落兩局落敗與獎盃擦身而過

繼李娜後，中國再有女單球手殺入大滿貫決賽，同樣來自湖北的鄭欽文在澳網決賽與白羅斯的莎巴蘭卡爭標，力爭成為中國網球史上第二人，可惜無功而還，直落兩盤不敵對手，與獎盃擦身而過。



莎巴蘭卡與鄭欽文爭奪今年澳網的女單錦標。（Getty Images）

澳網．人物誌｜「新李娜」鄭欽文複製成功路 力爭再締中國歷史

鄭欽文勇闖澳網決賽 受李娜啟發 力爭成中國第二位大滿貫得主

2024年的澳洲網球公開賽，鄭欽文的網球生涯迎來突破，在女單過關斬將，3圈與對手打足三盤，繼李娜後第二名中國球手晉身大滿貫決賽，與力爭衛冕的白羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）爭標。兩人生涯唯一一次碰頭就是去年的美網8強，當時莎巴蘭卡直落6：1及6：4擊敗鄭欽文。

首度在大滿貫決賽亮相的鄭欽文，難免緊張。（路透社）

生涯首度在大滿貫決賽亮相的鄭欽文，難免緊張，連熱身時亦有失誤，差點打中莎巴蘭卡。鄭欽文首個發球局已經遇上危機，交出4次失誤下，發球局即失守，鄭嘗試反撲，隨後在對方的發球局一度領先40：0，可惜3個破發分都未能把握，莎巴蘭卡連取5分力挽狂瀾。

鄭欽文的發球相當重要，一旦質量不足，很容易被莎巴蘭卡的力量壓制，打得十分吃力，這名21歲的中國新星偶爾打出高難度的擊球才能取分，未能給予莎巴蘭卡太多壓力，鄭欽文首盤以3：6落後。

面對力量型的莎巴蘭卡，鄭欽文打得十分吃力。（Getty Images）

鄭欽文的發球欠穩定，全場只得44%的成功率，加上5次發球雙錯誤，令她的局勢更惡劣。次盤的形勢相若，鄭欽文同樣在首個發球局失守，相反莎巴蘭卡愈打愈順，較後時間再破鄭的發球局，以5：2領先，距離衛冕只差一步。

鄭欽文連續3次失誤，莎巴蘭卡手握3個「錦標分」（Championship Point）卻有點手緊，鄭欽文全數解救，可惜未能乘勢追回較接近紀錄，莎巴蘭卡最後以一球正手致勝球結束賽事，直落兩局6：3及6：2獲勝，成功衛冕澳網女單錦標。

莎巴蘭卡以力量牽制鄭欽文。（Getty Images）

與冠軍擦身而過，鄭欽文難掩失望，領獎時目無表情，當她領取亞軍獎牌時才硬擠出笑容。鄭欽文發表得獎感言時，聲音顫抖，差點流下失落的眼淚，她直言今仗可以做得更好，但這一切都是經驗，亦感激到場支持她的球迷，最後以中文說出「謝謝你們」作結。

鄭欽文與澳網錦標擦身而過。（Getty Images）