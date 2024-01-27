乒乓球｜伊藤美誠確定無緣巴黎奧運女單　大好優勢遭逆轉痛哭不止

全日本錦標賽八強被木村香純以4：3反勝後，伊藤美誠確定無緣以女單代表身份出戰巴黎奧運。她在走廊及記者會上流淚不止：「我想要贏下女單金牌名留史冊。」

日本兩個奧運女單名額，鎖定由早田希娜及平野美宇出戰。



伊藤美誠獨特的發球姿勢，在東京奧運期間成為網民熱議話題，更衍生出不少改圖。（資料圖片／Getty Images）

23歲的伊藤美誠在東京奧運與水谷隼合力奪得乒乓球混雙金牌大放異彩，更在女單銅牌戰擊敗新加坡選手于夢雨，贏得日本奧運史上第一面女單獎牌，被稱為日本天才球手，更被公認為中國球手最大威脅。

伊藤美誠與水谷隼在東京奧運混雙奪冠。（Getty Images）

然而創造歷史後，伊藤美誠的成績卻不斷下滑。2022年在亞運選拔賽落敗，去年世錦賽八強又被陳夢以4：0橫掃出局。如今巴黎奧運在即，伊藤由於早前在國內戰已敗績連連，如今積分只在女球手中排名第3，須與第2名的平野美宇爭取最後一個女單資格。

今次全日本錦標賽，伊藤美誠至少需要打入八強，才有望追上與平野的積分差距。可前者在Block 6的第4圈及第5圈賽事中，都僅以4：3險勝對手。至出線至八強前最後一戰，面對木村香純，伊藤在領先3：1情況下，遭對手連取3局反勝淘汰。

伊藤美誠在大好形勢下被對手逆轉，未能殺入八強爭奪奧運女單席位。（資料圖片／Getty Images）

失去前往巴黎奧運的女單門票，日媒《Daily》表示她落敗後在走廊痛哭不止，除撐着牆壁低頭啜泣外，又以雙手掩臉，顯得相當失落。

賽後記者會上，她仍流淚不止，透露自己飽受腰部、臀部及肋骨傷患困擾，但亦承認應在3：3之前便贏下比賽，「其他選手（面對受傷）都克服得很好，我自己也盡力克服，但還是沒能做到。」

「對比起我無法出戰奧運，我更對與自己一起的『Team美誠』無法前往更感到不甘心。」報道指，伊藤美誠在記者會上聲音顫抖着表示。

伊藤美誠表賽後痛哭不止，並表示遺憾無法帶着「Team美誠」一起前往奧運。（資料圖片／Getty Images）

確定無緣女單資格，但伊藤美誠仍能爭取女子團體第3個席位，東京奧運時她曾與石川佳純及平野美宇奪得銀牌。不過伊藤卻表示即使能入選也未必會參賽：「我的目標一直是贏得奧運女單冠軍並載入史冊，即使入選團體賽，我也未確定是否會參加。」

她續稱目前會先冷靜下來，並仔細思考自己想走多遠，「很久以前開始，我的目標一直是『在一個良好時機退出』，但我有點貪心地想要一個更好的結果，因此想要繼續努力。雖然出戰奧運（女單）的夢想暫時破滅，但我會為自己的人生戰鬥到最後。」

今屆巴黎奧運，女單確定由早田希娜及平野美宇出戰，前者近年狀態大勇，今次全日本錦標賽前便已拋離早田逾300分，早早取得奧運門票。