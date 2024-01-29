港隊中鋒朱寶恩外流內地職業聯賽　「讓更多人認識香港女足」

香港女子足球代表隊成員朱寶恩外流內地，加盟中甲球隊佛山皓搏，為首位取得內地職業合約的本地女足球員。



1.81米的朱寶恩本效力香港球會頌恩公民，曾助球會奪得2020/21年度女子甲組聯賽冠軍，今季在女甲上陣10場攻入8球，而上季則以隊長身份帶領球隊高舉U18聯賽錦標。

這位入圍了下月1日女子省港盃決選名單的香港女足成員，日前正式轉投中甲球隊佛山皓搏，成為首位取得內地職業合約的香港女足球員。

朱寶恩將穿上9號球衣。（頌恩公民提供）

朱寶恩與中甲球隊佛山皓搏簽約。（頌恩公民提供）

司職中鋒的她感謝父母、教練、贊助商、以及隊友支持：「特別多謝頌恩的李生李太對球隊一直以來的支持，陳淑芝教練的栽培、還有香港隊教練們的提攜。」

「踏出這步不單是為了自己，想為現今年青球員開出一條全新道路，鼓勵更多女足球員勇敢追夢。我會好好珍惜每一次機會，希望可以讓更多人認識香港女子足球。」

朱寶恩與家人合照。（頌恩公民提供）

香港女足近年不乏外流球員，如早年劉夢瓊效力日本乙組日本足球學院（Japan Soccer College）、張煒琪加盟澳職布里斯班獅吼，秦正行轉投史雲斯女足。近年亦有守門員吳卓蔚到台灣落班、韋婉婷分別外流阿爾巴尼亞及泰國、鍾貝琪與賀允同就到蘇格蘭聯賽搵食等。