花式溜冰｜華麗娃遭禁賽4年成績全作廢　俄羅斯冬奧團體金變銅

國際體育仲裁法庭（CAS）29日在官網宣布，俄羅斯花式溜冰「天才少女」華麗娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）因違反反禁藥條例，將追溯至2021年12月25日開始，禁賽4年。

國際溜冰聯盟（ISU）亦在30日宣布，取消華麗娃自禁賽期起所有個人成績，俄羅斯奧委會隊在北京冬奧取得的花式溜冰團體賽金牌，調整分數後也降格為銅牌；華麗娃於2022年歐洲花式溜冰錦標賽所奪個人金牌亦被褫奪。



國際溜冰聯盟在周二（30日）宣布裁決。（Getty Images）

雖然CAS在官網宣布華麗娃自2021年12月25日後所有成績無效，但同時強調剝奪金牌的權力「不屬於該仲裁程序的範圍，必須由相關體育組織進行審查」。ISU亦表示會在周二（30日）就裁決發表完整聲明。

ISU在聲明中表示根據裁決，華麗娃違反反禁藥條例，她在禁賽期間失去所有比賽資格，同時所有個人比賽成績及積分取消。至於2022年北京冬奧的團體賽金牌，俄羅斯奧委會隊的積分在扣除華麗娃有份參加的女子短節目及自由滑後，失去20分，從金牌變為銅牌，美國跟日本則分別遞補拿到金牌和銀牌。

經調整後，美國及日本分別拿到金牌和銀牌，俄羅斯則拿到銅牌。（ISU官網截圖）

聲明中亦提到，華麗娃除在北京冬奧的個人第4名成績無效之外，她在2022年歐洲花式溜冰錦標賽的冠軍亦被褫奪，由原來的第2、3、4名遞補，順序即俄羅斯的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova/Анна Щербакова）、托路索娃（Alexandra Trusova）及比利時的軒迪絲（Loena Hendrickx）。

雖然俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）曾表示，俄方不同意CAS裁決，稱會動用所有上訴機制捍衛該國運動員利益。不過ISU在聲明中表示歡迎CAS決定，「我們會立場堅持不變，讓運動員保持清白及打擊興奮劑是重中之重，我們亦將繼續努力維護公平競爭的誠信及運動員福祉。」