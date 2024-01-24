羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗2：0晉級　第二局大好形勢變驚險過關

羽毛球印尼大師賽，伍家朗在男單首圈遇上世界排名32的丹麥球手約翰尼臣（Magnus Johannesen），並以2：0直落擊敗對手晉級，然而此仗他贏得一點都不輕鬆。

混雙方面，李晉熙／吳芷柔亦以2：0晉級次輪。



兩人此前從未交手，開賽伍家朗便先失3分，隨後找到節奏後連取6分，將比數拋開至9：5。約翰尼臣曾將差距收窄，但家朗在中段再度發力，最多將分差拉開至15：8，領先對手7分。雖然約翰尼臣一度追至只落後1分，不過此時家朗亦連得3分，以21：17先贏一局。

伍家朗男單首圈遇上丹麥球手約翰尼臣，第一局雖曾在巨大優勢下被對手追近，但亦順利取勝。（資料圖片／趙子晉攝）

第二局的發展與上局頗為相似，約翰尼臣以3：0開局，雙方你來我往數球後，伍家朗突取7分，將比數拉開至8：4，約翰尼臣亦不甘示弱，一口氣追回至8：8平手。之後家朗再次取得優勢，領先對手5分以20：15「叫糊」。

「Match Point」在前，伍家朗卻突然陷入困境，對手一分一分從16：20追至20：20，轉眼間家朗已連失5次終結比賽機會，被對手逼至「刁時」之餘，約翰尼臣再反超至21：20，連得6分反將一軍。

關鍵一刻伍家朗未有鬆懈，與對手打成21：21後再得1分，但這次領先依然未能取勝，雙方戰成22：22平手，伍家朗第6次錯失「Match Point」。所幸是這名前香港男單「一哥」展示出強大信心連取2分，把握住第7次終結比賽機會，以24：22贏下第二局，直落2：0擊敗約翰尼臣晉級次圈。

伍家朗第二局6次錯失「Match Point」，幸好在第7次把握住機會。（資料圖片／趙子晉攝）

混雙首輪，李晉熙／吳芷柔硬碰世界排名第12的法國組合Thom Gicquel／Delphine Delrue。雙方此前共交手3次，前2次李吳配均不敵對手，不過最近一次在10月的法國公開賽對碰則以2：1取勝。

首局港隊大部分時間處於落後，但後段發力反超前進入「刁時」後，一鼓作氣以22：20贏下首局；次局李吳配徹底壓制對手，自7：7後一直保持領先，以21：14大比數贏下第二局，直落2：0晉級次圈。