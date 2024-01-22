羽毛球．印度賽｜李卓耀與冠軍擦身而過 不敵石宇奇屈居亞軍
撰文：趙子晉
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香港羽毛球男單代表李卓耀，印度公開賽接連擊敗韋迪辛及奈良岡功大兩名應屆世錦賽決賽球手，殺入決賽，與中國球手石宇奇爭冠，力爭自2019年香港賽後再封王。李卓耀力戰54分鐘，最終直落兩局不敵對手，屈居亞軍。
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李卓耀對上一次與中國球手石宇奇交手，正是在杭州亞運，當時這名港將力戰3局不敵對手，如今兩人在印度公開賽決賽再碰頭。
李卓耀首局稍為落後，直至中段力追至15：15平手，末段力逼至20：20，惟以21：23先輸一局。李卓耀換場後一度落後6：14，就像8強對韋迪辛一樣，一口氣連取10分反超前，可惜未能乘勢扳回一城，以17：21落敗，力戰54分鐘不敵對手，未能打破錦標荒。
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