重劍大獎賽｜何瑋桁吳浩天勇闖正賽　江旻憓明日登場爭今年首金

多哈重劍大獎賽周一（29日）在卡塔爾多哈展開，港隊共派出6男7女參賽，男重港將今日（30日）在資格賽分途出擊，最終香港「一哥」何瑋桁與吳浩天雙雙打入明日正賽。



男重港將何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯、吳霆騫和汪承毅今日在男子資格賽亮相，力爭晉級正賽圈。方凱申在資格賽以5勝1負晉身淘汰賽，與本地排名第一的何瑋桁和吳浩天攜手晉身淘汰賽，吳霆騫和汪承毅則無緣出線。

何瑋桁勇闖多哈大獎賽正賽。（香港劍擊總會圖片）

何瑋桁晉身淘汰賽以15：13擊敗瑞士劍手Bruce Brunold後，再先後以相同比數15：14力克世界排名第40的西班牙對手Manuel Bargues，以及瑞士劍手Jonathan Fuhrimann，順利晉身正賽。

隊友吳浩天和方凱申則在淘汰賽首圈輪空，吳浩天隨後擊敗法國的Baptiste Correnti，再以15：11力克世界盃銅牌、意籍劍手Giulio Gaetani，與何瑋桁雙雙打入明日上演的64強正賽。吳浩天去年在多哈大獎賽殺入16強，創下生涯最佳，今屆力求再度突破佳績。

方凱申則在128強以一劍之差14：15不敵日本的增田陽人，無緣晉級。

吳浩天去年在多哈大獎賽殺入16強創下生涯最佳，今屆力求再度突破佳績。（香港劍擊總會圖片）

江旻憓 佘繕妡明日正賽登場

女子重劍港隊方面，除了江旻憓憑世界排名第一的種子資格直入正賽，其餘6名港將皆從資格賽打起，最終佘繕妡過關斬將勇闖正賽圈，將在明午（31日）硬撼世界排名第8、意大利隊的前世界冠軍級好手Mara Navarria，上屆摘銅的江旻憓則將與另一22歲意大利劍手Sara Maria Kowalczyk對壘。