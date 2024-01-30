省港盃︱港隊爭三連冠　獲廣東大讚：進步很快　港台免費直播

第42屆省港盃首回合明晚展開，據了解，截至周一為止，首回合門票已預售近1000張。而港隊在挪威籍主教練安達臣帶領下，以去年杭州亞運的人腳為主應戰，力爭三連冠，港台電視32台將免費直播。



省港盃相隔4年復辦，港隊今次雖由港足主教練安達臣帶隊，但他目前仍身處卡塔爾，觀看港隊3月世界盃外圍賽對手烏茲別克的今晚的比賽（亞洲盃16強對泰國），藉此收集資料並分析敵軍。安達臣會於明天比賽日下午約3時返抵香港，隨即於晚上8時率領港足出戰。

港隊今天在旺角場作賽前唯一一課練習，全程約一小時，並由足總菁英培訓總監保坂拓朗及U23代表隊主教練司徒文俊等教練主持。

港隊在訓練前大合照。（袁志浩攝）

港隊教練：安達臣的球隊總會帶來點什麼

保坂拓朗代替安達臣出席記招，他表示難以只靠一課操練準備比賽，但認為在安達臣帶領下，港隊不論在亞運或亞洲盃都以逼搶踢出不錯表現，部份球員亦在今次省港盃大軍內，「球員們已準備好再展示港隊風格，港隊不時遇上困難，都是靠互相扶持捱過去的，安達臣的球隊總是會帶來點什麼，明天也一樣。」

港隊教練之一的保坂拓朗。（袁志浩攝）

孫銘謙是陣中少數參與過省港盃的球員。（袁志浩攝）

至於有份參與亞運、亞洲盃的李毅凱，也是繼第40屆（2018年）省港盃後再戰這個舞台，他表示休假後狀態恢復得不錯，希望與一眾年青球員向香港球迷送上一場好波。「代表香港，不論是踢什麼都比賽都很光榮，有機會都不想放棄，珍惜每一場，希望可以繼續拿冠軍，會盡力去贏波。」

李毅凱在過去一年內曾隨港隊出戰亞運及亞洲盃。（袁志浩攝）

廣東大讚香港近年進步

廣東隊今次亦包括多位有省港盃經驗的球員，包括葉楚貴、楊超聲、楊一虎、梁學銘、肖智等，而今日出席記招的史亮，2009年已首度參與省港盃，對上一次亦已是至少10年前。史亮稱對自己首度出戰省港盃仍記憶猶新，「當時在主場越秀山比賽再回香港，氣氛非常火爆，今年復辦，希望雙方奉獻兩場比賽給廣大球迷看。」

他認為這10年來，香港足球因青訓、引入歐洲教練等原因，發展及進步都很快，「香港球迷、球市、能力比我們....（進步得快），我們盡量以防守反擊為主。」

廣東隊球員史亮。（袁志浩攝）

港足曾於亞洲盃前的友賽擊敗國足，當中攻入兩球的潘沛軒有份入圍決選，廣東隊主教練周穗安這樣回應，「很高興看到港隊近年進步，在亞運有好名次，亞洲盃表現亦受稱讚，但我們比賽以整體為主，不會太在意某位球員。」

國內近月有多間球會（如降班中甲的大連人、深圳隊）財困散班，早前也有不少貪污醜聞，被問到如何形容當今中國足球環境，周穗安說：「國內足球是遇到困難，但作為足球人，對國內足球很有信心，會繼續做好自己的工作。」

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港足省港盃賽程：



首回合：

香港 Vs 廣東

日期：1月31日

時間：08：00pm

地點：香港旺角大球場

票價：連同2月1日女子省港盃門票，以套票形式發售，正價100元、特惠票40元



次回合：

廣東 Vs 香港

日期：2月7日

時間：07：30pm

地點：廣州越秀山體育場

票價：一等票120元人民幣、二等票80元人民幣

