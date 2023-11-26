將軍澳行山｜藍田站出發往地母元君廟　打卡茅湖廢堡賞靚景

茅湖山觀測台位於將軍澳寶琳南路的茅湖山上稱為茅湖廢堡，現時茅湖山的遺址包括一座圓形石砌塔樓的下半部，以及一座長方型的鄉村式石屋。兩棟建築物皆由深灰色的火山岩建造，估計由當地附近開採而來。

距離：3 公里； Google時間：54 分鐘



圓形塔樓應為一座瞭望塔，觀測人員能透過半圓形的窗戶毫無阻礙地觀測佛堂門航道。該塔樓原有兩層高，現時第二層已倒塌，現存一條石樓梯，通到已倒塌的二樓。歷史照片顯示塔樓原有一個類似中式帽子的拱頂，現時塔頂部分已不存在。所有門及窗戶已散失，只剩下石製窗框和門框。建築物塌下的碎片早已被區議會移走，少部分則用作建造休憩長椅。

由藍田港鐵站穿過啟田商場及德田商場頂樓約15分鐘便到達藍田公園（碧雲道入口），公園內設有自助水機，出發前記得FILL滿水呀。公園內多條支徑均可抵達地母元君廟，然後在旁邊的樓梯上走。看見欄杆向右面繼續走。看見涼亭時往右走，再行數步留意右面有樓梯接上衛奕信徑。在頂端的分支繼續向前方走。稍稍下山後便到達最後一個大分支，如圖繼續往前方走。到達茅湖廢堡之前有一個休息的空地，小黑終於可以出嚟吸下新鮮空氣啦！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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再走一小段路就到達茅湖廢堡啦！蜘蛛俠嚟啦！小黑爬山系列。離開廢堡繼續往下走，穿過鐵絲網先轉左，之後到達柏油路後向左可往靈實醫院，有小巴107到寶琳港鐵站或小巴13號到觀塘港鐵站，向右可走引水道下山往調景嶺港鐵站。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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