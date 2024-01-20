行山｜親子遊嘉道理農場打卡紀念亭　再上觀音山頂飽覽廣闊美景

觀音山（英語：Kwun Yam Shan）是位於大帽山以北近嘉道理農場一帶，海拔546米高，觀音山因其峰頂建有觀音廟，因而得名。現時峰頂仍有一尊魚籃觀音像，而觀音像旁的熱氣洞（溫泉眼）更會排出暖氣。嘉道理農場暨植物園（英語：Kadoorie Farm and Botanic Garden，縮寫：KFBG）是香港一個環境保育教育中心及植物園，佔地148公頃並處於由兩條山脊所形成的深谷之中，谷中一條清溪沿斜坡匯流於樹林內。遊覽嘉道理農場時可以乘搭園內巴士上落山，園內亦設有素食餐廳、洗手間、小食亭及飲水機等，非常方便。

距離：約4公里；Google時間：約50分鐘



入園時一併購買車票，候車時可聽職員講解有趣小知識。於「嘉道理兄弟紀念亭」站下車後步行一小段斜坡即抵達。放眼望去，圓形的月門像一個畫框，將觀音山優美的景色鑲嵌其中。月門左側寫有詩句：「雲霧亭下過，鳥鳴心中來」。穿過月門後，你便會抵達嘉道理兄弟紀念亭。紀念亭的雙頂設計，象徵兩人深厚的手足情誼。從這個景點，可以俯瞰整個農場和新界西北部。

參觀後便沿車路，徒步前往觀音山頂，全程都是大路非常好行。注意車輛。山頂的大門屹立著龍鳳柱，象徵繁華、長壽與和諧。在滿佈地衣的樹林深處，隱藏著古老祭壇，多個世紀以前，農夫會登山來拜奉觀音，祈求平安、子嗣和豐收。觀音像旁邊可以進入「熱氣洞」，有時間不妨進去繞一個圈。站在山頂，幾可盡覽整個新界的廣闊美景，天色良好的日子還可看到深圳和蛇口的高樓大廈。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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休息過後便從觀音山開始下山，中途會看見另一個景點「世界主要城市指示牌」，這個高大的指示牌標示出世界各大城市的方向。不同道路均可下山返回入口，今次我們會經「蕨類植物小徑」下山。在「蕨類植物小徑」出口左轉再進入「蝴蝶園」。再經「蝴蝶徑」便可到達其他園內設施。此下山路徑需要一直走樓梯，若想走斜路可在「世界主要城市指示牌」打卡後沿大馬路向下走。園內有多種設施，記得預留時間在園內逛一逛。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】