亞洲盃｜伊東純也命運24小時內兩度改變　日本足協最終決定：退隊

亞洲盃如火如荼，日本國腳伊東純也卻爆出性醜聞，日媒指兩名女性已向他提告。醜聞纏身，日本足協曾經公布伊東純也退隊，但其後「彈弓手」，收回退隊的決定。

未料24小時內峰迴路轉，日本足協會長田嶋幸三周五（2日）在東京召開記招，宣布「最終決定」是伊東純也要離隊。



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日本《週刊新潮》爆料，伊東純也被兩名女子控告性侵，受害人女子A直言：「回復意識時，伊東就壓在我身上。」《週刊新潮》更指在新一期中，將會詳細交代兩名受害者的證辭。

另一方面，日媒指伊東純也代表律師表示，伊東否認性侵等指控，指沒有任何物證，更向大阪府警方反告兩名女子誣蔑他，所有指控都是子虛烏有，而當地警方亦受理他的申訴。

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伊東純也在亞洲盃期間捲入性侵醜聞。（Getty Images）

伊東純也3場分組賽皆有上陣，但因性侵醜聞在16強對巴林前爆出，30歲的伊東未有上陣。日本足協周四（1日）公布，衡量伊東的體能及心理狀態後，這名效力蘭斯的球員將即時離隊。

日本將在亞洲盃8強戰硬撼伊朗，大戰前夕改變陣容，難免有影響，日本足協在宣布伊東純也退隊約6小時，宣布暫緩這決定。日本隊總監山本昌邦表示，球員們紛紛表示，「如果可以的話，我們想與伊東一起戰鬥。」他即與主帥森保一及日本足協會長田嶋幸三進行會談，暫時收回伊東退隊的決定，山本昌邦當時已強調，伊東有機會再度離隊。

伊東純也一度退隊，數小時後暫時收回成命。（Getty Images）

果不其然，不足24小時內決定兩度改變，日本媒體報道，日本足協會長田嶋幸三周五（2日）即在東京的日本足協事務所召開記招，宣布其最終決定。

《日經體育》引述田嶋幸三：「對於（多次改變決定）引起的混亂，實在非常抱歉。與森保監督相談過後的結論是，伊東純也選手會離開亞洲盃的日本大軍。」他續道：「日本足協需要營造一個能（令選手）集中於足球的環境。這是考慮到伊東選手的情況所作的判斷。」

日本媒體報道，日本隊同日在8強對伊朗前的操練，已不見伊東身影；另外，上仗對巴林受傷的旗手怜央證實肌肉撕裂，日媒指他同樣未有參加訓練。