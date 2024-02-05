英超｜曼聯3:0輕取韋斯咸升第6 壽星仔凱倫又入波 連續4場建功

「壽星仔」凱倫再度入波，連續4場建功下，帶領曼聯主場以3：0大破韋斯咸，並反壓對手升上英超第6位；另一昔日豪門車路士，卻於主場以2：4慘負狼隊，跌落聯賽榜下半版的第11位。



對比上場4：3力挫狼隊的陣容，曼聯今仗只有一個調動，以哈利馬古尼代替了華拉尼扼守中路，球隊亦繼續有不俗表現，開賽僅23分鐘便由凱倫打開紀錄，這名今天才滿21歲的射手在禁區頂扭過客軍守將阿古特，再勁射遠柱入網，盡顯技術與信心。

凱倫扭過對手再射入，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

韋斯咸及後傾力反撲，上半場13次攻門，比曼聯還要多9次，但都未能化為入球。反而專心打防守反擊的曼聯再由加拿祖連入兩球，以3：0輕勝一場，也是自12月17日對利物浦後，近6場英超首度保持清白之軀。

轉任右翼的曼聯翼鋒加拿祖表現愈來愈好，今場便梅開二度。（Getty Images）

事實上，中堅利辛度馬天尼斯及防中卡斯米路復出，加上勞基梳爾可以踢回熟悉的左閘位置，令曼聯的防線穩健不少，今場共被射門22次，但真正受考驗的埋門卻不多，最危險一次是馬古尼被艾馬臣柏美尼偷得皮球，但後者突入射門卻高出。不過，馬天尼斯於71分鐘傷出，對主帥坦赫格來說是美中不足之處。

凱倫以入球慶祝21歲生日，他亦已連續4場有入波。（Getty Images）

以入球慶祝生日的凱倫，已連續4場建功，坦赫格賽前便大讚這名丹麥中鋒：「凱倫十分憤怒，對於無法取得入球令他發狂，但這正是為何我們會挑選他——就算他背負壓力，但總能冷靜應對。他從沒想過放棄，他每一次都會跑到適當的位置。我很高興他開始入波了，當然他還有不少進步的空間，但他現處於非常好的水平。」

根夏大演帊子戲法，助狼隊以4:2力挫車路士。（Getty Images）

同日，車路士卻於主場以2：4不敵狼隊，高爾彭馬雖為主隊打開紀錄，但狼隊前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）大演帽子戲法，加上阿素迪沙斯（Axel Disasi）擺烏龍，令車仔以1：4落後；雖然堤亞高施華為「車仔」於86分鐘追回一球，但為時已晚。

古華特門前加一腳，助般尼茅夫先開紀錄。（Getty Images）

另一仗，般尼茅夫則於主場以1：1賽和諾定咸森林，積斯甸古華特（Justin Kluivert）為主隊先開紀錄，森林則憑赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）扳成平手；般尼茅夫在比賽末段有菲臘標寧領紅被逐，但對戰局已無多大影響。