英超｜曼聯傷兵陸續復出　坦赫格的「最強11人」有誰在陣？

曼聯將在周三（31日）深夜面對狼隊，日前門將奧拿拿結束非洲盃賽事回歸球會後，領隊坦格赫曾表示對狼隊一役，將可能是他上任後首次能選出「最強（the strongest）的曼聯陣容」。

周三記者會上，這名荷蘭教頭亦確認球隊有哪些球員仍會因傷缺陣，那麼在此情況下，坦帥口中的「最強曼聯陣容」，到底會是怎樣呢？



英超第22輪



狼隊 對 曼聯 今晚深夜04：15

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坦赫格日前表示，今仗他有機會排出上任後最強陣容。（Getty Images）

隨喀麥隆在非洲盃出局，奧拿拿回到曼徹斯特，後防多名球員亦逐漸傷癒，防中卡斯米路、利辛度馬天尼斯及勞基梳爾先後復出，傷兵問題似乎不再困擾曼聯，難怪主帥坦赫格在記者會說：「或許是我上任曼聯領隊以來，首次揀選最強的陣容。」

記者會上，坦赫格表示域陀連迪路夫﹑馬拉西亞及美臣蒙特一樣已重返球隊訓練，但他們今仗不會出戰；雲比沙卡上場比賽沒有出戰，曼聯官網表示他預計今場亦會缺陣。

美臣蒙特季前高調加盟，可惜未能入選坦帥心中最佳陣容。（Getty Images）

門將：坦赫格不二之選奧拿拿

門將位置不用多說，奧拿拿雖然今季失誤頗多，但他歸隊後，坦赫格才說出「首次能選出最強的曼聯陣容」，可見這名喀麥隆門將在坦帥心目中的地位。即使後備門將比恩迪（Altay Bayindir）曾在非洲盃期間上陣，但奧拿拿是坦帥愛將，相信奧拿拿將繼續把守最後一關。

奧拿拿確認回歸後，坦赫格才表示可在今場排出最強陣容。（Getty Images）

後衛：料馬天尼斯拍華拉尼扼守中路

坦帥偏好使用4-2-3-1陣式，中堅方面，坦帥可選擇馬古尼、馬天尼斯、華拉尼及伊雲斯。坦赫格曾公開表示馬古尼與華拉尼都不適合踢左中堅，不宜同時上陣，而馬古尼剛傷癒復出，預計坦赫格仍會以近期一直擔任正選的華拉尼擔正。右中堅方面，利辛度馬天尼斯應作為正選，加上左閘及右閘位置分別只有梳爾及達洛治可選。

哈利馬古尼（右）上仗僅在完場前1分鐘入替。（路透社）

中場：小將馬恩奴料擔正

曼聯中場「鐵三角」中，隊長般奴費南迪斯及卡斯米路是「鐵膽」，中場最後一個位置應是艾歷臣與小將馬恩奴之爭。高比馬恩奴的活動能力較艾歷臣好，防守能力更出色，預計馬恩奴今仗會續任正選；麥湯米尼則較大機會擔任後備殺手。

馬恩奴雖只有18歲，但近期表現十分搶眼，亦獲坦赫格信任連續出任正選。（Getty Images）

前鋒：「捧蛋」安東尼續收起

翼鋒方面，拉舒福特﹑加拿祖與安東尼也是坦赫格喜愛選用的球員。即使「福仔」近期捲入夜蒲風波，不過坦赫格強調事件已結束，加上拉舒福特與凱倫兩人的配合度高，有不錯效果，這名英軍翼鋒可留在正選位置。至於右翼方面，雖然安東尼是坦赫格愛將，但加拿祖連續11場聯賽正選披甲，而坦帥亦會將這名阿根廷新星放在右翼，同樣收到不俗的成效，加上入球﹑助攻等數據比安東尼優勝，有望正選登場。

拉舒福特（右）會否擔任正選，應是今場比賽最大話題之一。（Getty Images）

中鋒方面，凱倫不作他選，這名丹麥國腳最近2次聯賽上陣均有「士哥」，而且馬迪爾受傷下，球隊沒有其他正印中鋒，他將在前線掛帥。