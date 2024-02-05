美斯無出場｜兩大球王東來同變箭靶　C朗2019年訪韓被轟「騙子」

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）率領國際邁亞密（又名：國際邁阿密）訪港，這名阿根廷球王全場坐足90分鐘，香港大球場逾38000名球迷難掩怒火，噓爆並高呼「回水」，更有球迷稱今仗是「世紀大騙案」。

美斯在場上多年的宿敵C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅），在被罵方面早已有經驗，2019年造訪韓國同樣「齋坐」，兩大球王的遭遇亦有其相似之處。



美斯全場無換衫，在後備席坐到完場。（袁志浩攝）

由國際邁亞密宣布訪港起，陣中的球王美斯必然是「生招牌」，大部分宣傳也有他的「大頭」，加上各界的力推下，國際邁亞密對「香港隊」的表演賽熱度愈來愈高，球迷們亦更期待親眼看到美斯在大球場獻技。

美斯在周日（4日）穿上運動服在後備席觀戰，連短褲都沒有換，當球賽愈接近結束，看台不時高呼「美斯！美斯！」，希望以歡呼聲召喚球王，可惜他連熱身都沒有，全場不為所動。

全場逾38000名球迷不少慕美斯名而購票入場，美斯卻坐到底，難免感到貨不對辦，比賽末段噓聲四起﹑高呼「回水」，連「萬人迷」班主碧咸（David Beckham）都難逃被噓爆的厄運，更有球迷直言今仗是「世紀大騙案」。

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美斯。（袁志浩攝）

C朗當年訪韓都被鬧爆

美斯與C朗拿度原本先後造訪大灣區，兩大球王都有現身，惟兩人都因傷無法上陣，艾納斯的表演賽更押後。C朗在2019年隨祖雲達斯訪韓，全場同樣坐在後備席睇波，當時的韓國球迷與香港球迷反應差不多。

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C朗拿度2019年訪韓，全場坐在後備席未有上陣，韓國球迷非常不滿。（資料圖片）

以C朗拿度來招徠的祖雲達斯，當年訪韓的門票票價最貴為40萬韓圜（即約2337港元），一心為了看C朗的球迷，看到C朗遲遲未上場，噓聲四起，更高呼宿敵美斯的名字。韓媒紛紛炮轟C朗及祖雲達斯是「騙子」，欺騙球迷的感情及金錢，而韓媒透露合約C朗至少上陣45分鐘。C朗完場後直接離開，沒有接受任何採訪，直接上隊巴走人。

「C朗訪韓」與「美斯訪港」有所相似，美斯今次訪港的最貴門票卻高出C朗一倍，而香港傳媒亦透露，合約上列明美斯至少上陣45分鐘，最終都是沒有出場。

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