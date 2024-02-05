美斯無出場｜「美斯之亂」登CNN體育頭條　記者轟「影衰美職聯」

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）訪港未上場，除在香港及內地引發軒然大波外，由於現場逾38000名球迷發出強烈噓聲，外國各大媒體亦有報道。

雖然政府發表聲明及召開記者會譴責事件，但國際邁亞密（又譯國際邁阿密）至今仍未有正面回覆，有美國記者批評該球會今次季前巡迴賽，讓MLS（美職聯）在全世界留下「美好印象」。



美斯坐足全場，令購買昂貴門票入場的球迷鼓譟不滿，有人踢爛美斯紙板的頭部洩憤。班主碧咸賽後致辭時，全場球迷齊「開汽水」一幕，更是登上世界各大報章的體育版，包括BBC、CNN、《太陽報》、The Athletics等。

「萬人迷」碧咸被數萬球迷送上噓聲，隨之成為國際大新聞。（《太陽報》網站截圖）

CNN現場直播時，將今次事件稱為「美斯之亂（Messi Mess）」，記者Kristie Lu Stout事後亦在X（前稱Twitter）為香港球迷抱不平：「對到港的球迷來說，這次來看美斯踢波與發展旅遊業及經濟無關。他們只是希望看一場精彩比賽，看心愛的英雄在球場上獻技，但這個夢想在昨晚被拒絕了。」

CNN（美國有線新聞網絡）在直播中，稱今次事件為「Messi Mess」。（X影片截圖）

一名專門報道美職聯球隊費城聯的記者José Roberto Nuñez，在X上整合今次事件：「主辦單位拿了政府的錢，他們也清楚美斯落場是獲資助關鍵；美斯及蘇亞雷斯都受傷，但教練馬天奴完全沒有向主辦方提及，這場比賽在沒有告知球迷這一情況下進行。」

他諷刺該球會這次偉大的季前巡迴賽，讓MLS為全世界留下「美好印象」，「做得好，國際邁亞密。」

美斯訪港事件，因未有上場最終引發軒然大波。（路透社）

不少球迷支持該名記者觀點：「好文章，我無法跟所有美職聯球迷交談，不過夏洛特FC球迷已經忍夠了邁亞密馬戲團，即使是普通球迷也對其厭倦。MLS正疏遠它們所有固定支持者，而美斯的球迷將在18個月內消失。」亦有夏洛特FC球迷留言附和：「打開MLS季票頁面只會見到國際邁亞密和美斯，個人而言我真的受夠了，我還在等待什麼時候能設置成只看到自己的愛隊。」

此外，亦有人表示「美斯效應」讓其他美職聯球隊的門票水漲船高，即使是作客比賽也不例外，「因此他們故意隱藏美斯身體狀況，以保證能夠賺錢，最終結果會是流失粉絲」；「國際邁亞密正在摧毀美斯形象，當他不上陣時，便會成為最討厭球員」、「這種尷尬是這個聯賽及國際邁亞密應得的」。

CNN將這則新聞放在體育版頭條。（CNN網站截圖）

目前國際邁亞密仍未有正面回覆事件，若美斯最終真的在日本友賽神戶勝利船時上陣較多時間，相信會為美職聯及國際邁亞密帶來更大輿論壓力。