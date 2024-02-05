美斯日本行｜恩尼斯達帶全家赴東京參賽　香港球迷預言：美斯復出

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）訪港，「球王」美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）沒有上陣，引來觀眾不滿，雖然一度有傳球隊下一站在日本對神戶勝利船的熱身賽會取消，但種種跡象都指向賽事會如常舉行，球隊也在今午離港，預計前往日本東京羽田機場，會在日本時間晚上抵埗。

除了神戶勝利船、國際邁亞密和日本adidas繼續大舉宣傳，早前已落實以「特別嘉賓」身份，為邁亞密出戰一場、倒戈神戶的西班牙球星恩尼斯達（Andres Iniesta），也帶同全家前往東京。



恩尼斯達在Instagram發文，分享自己與太太Anna和5名子女的合照，背景似乎是機場，他寫道：「正在前往日本的路上。這地方對我來說很特別、也獲得了很好的比賽經驗，能重返這裏實在感動。」

「為了能在東京跟好朋友們再會面，已經期待了很久！」恩尼斯達除了在帖文標註了神戶勝利船和國際邁亞密，也在文中標記了效力國際邁亞密的4位巴塞舊隊友，包括美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴，另外還有神戶勝利船班主、兼巴塞前主贊助商樂天集團的CEO三木谷浩史。

恩尼斯達效力神戶時曾是隊長。（Getty Images）

現年39歲的恩尼斯達正在阿聯酋職業聯賽的Emirates落班，他在2018年離開母會巴塞隆拿後，便在神戶勝利船效力6年之久，並出任隊長。他轉投神戶時，神戶的班主日本樂天集團同時是巴塞隆拿的主贊助商，當年神戶曾簽入大衛韋拿、沙治森柏、華美侖等前巴塞兵，彼此關係千絲萬縷。

恩尼斯達與美斯同時效力巴塞多年，看着「球王」成長。（Getty Images）

帖文一出不久，除了日本球迷紛紛留言表示期待、歡迎回日，有香港球迷用中文留言，他們都「預言」美斯會在神戶戰及時復出：「美斯去到日本即時好返」、「見到老友，美斯即刻上陣」。