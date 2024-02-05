球王港日差別待遇？美斯木無表情離港　抵達日本即露微笑

美斯（Lionel Messi）與國際邁亞密在爭議中完成訪港之旅，轉到日本跟神戶勝利船友賽。球隊剛抵達日本，美斯落機時跟在香港時一樣，自己手拿橙色手提行李和瑪黛茶，不一樣的是他神情遠較在香港時輕鬆，面帶微笑。



美斯抵達日本，神情輕鬆面帶微笑。（Ｘ）

美斯抵港時神情緊繃。（路透社）

美斯帶領國際邁亞密友賽香港隊的盛事，因他沒有出場變為憾事，美斯備受批評的不止因傷缺陣，更大程度上是他訪港期間幾乎全程無甚表情，笑容缺缺，尤其是周日比賽當日，他全程在後備席與在場球迷幾乎零互動，到頒獎禮舉行時更站到球隊的最後一排，全程不發一言，亦沒笑容。

到周一下午球隊離港，不少球迷特意「追車」，坐在隊巴車尾的美斯依然全程木無表情，對球迷的熱情不為所動，表情未變，也沒有揮手。

國際邁阿密隊員今日下午近3時乘搭旅遊巴，經私人飛機入口進入停機坪。美斯坐在後面，拉開車簾望向在場球迷和記者，並無特別表情。（余月明攝）

不過美斯抵達日本時，神情明顯不若在港時緊繃，即使依然是一貫淡然，但明顯較在香港時輕鬆，也不時面帶微笑，更笑着向在場球迷揮手。

美斯向日本球迷揮手。（Ｘ）

國際邁亞密友賽香港隊，賽後頒獎禮美斯站在最後排。（袁志浩攝）

美斯在香港齋坐不踢，不單受到大球場全場近4萬球迷狂噓喝倒采，並大叫「回水」，罕有受到這種待遇的美斯即場扁嘴，而當身為國際邁亞密班主之一的碧咸致辭時，亦連帶被噓，在場司儀即時開咪介入用英語說：「請尊重碧咸」。

花千金買票睇美斯卻失望而回的球迷，未有因而作罷，不少人湧進美斯和碧咸IG留言，兩大巨星社交媒體帳戶頓變聲討大會，多人齊罵今次事件為「騙案」，二人由備受尊敬的球星變身騙子，有球迷要求美斯：「向亞洲球迷道歉」，另有人指，「不再尊敬你，很失望」。

美斯受傷無法落場，實在無可奈何，球迷最不滿的是阿根廷球王的態度，美斯賽後跟現場球迷幾乎零互動，笑容也欠奉，就連頒獎禮時，也站在國際邁亞密大軍的最後一排，全程悶悶不樂。有球迷便指出，「他同時拒絕在賽後發表講話，我是他多年球迷，但不認為他的喉嚨也有受傷……失望。」

+ 1

美斯抵日影片：