美斯訪日．有片｜完成整課國際邁亞密操練　參與分隊賽射得又跑得

美斯（Lionel Messi）的傷勢似乎有好轉，可以參加更高強度的訓練。

主辦機構在社交網站表示美斯跟足國際邁亞密整課操練，並分享美斯今日（6日）參與分隊賽的片段，這位阿根廷球王有射門及傳球，還有加速跑動；在另一片段，美斯完成操練從球場行回室內，腳履平穩，動作自然。國際邁亞密將於2月7日晚友賽神戶勝利船，暫未肯定美斯能否復出披甲。

在上周六於香港大球場的公開操練，美斯只有拉筋及「馬騮搶波」等低強度活動，沒有參與分隊賽。到周日的表演賽，美斯在場邊坐足90分鐘，沒有落場，引來現場球迷不滿及狂噓，就連香港政府也表達不滿。



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社交網站X（前稱Twitter）帳戶「【公式】Inter Miami in TOKYO 2024」在當地時間下午5時多分享美斯的訓練片段。身穿紅色背心的美斯參加分隊賽，在27秒的片段中見到，他有起腳射門，有兩記短傳，還加速向前跑嘗試接應隊友。之後，這個帳戶再分享美斯操練後由球場行返室內的片段，並留言他完成了整課訓練。

因膝蓋發炎的蘇亞雷斯也有出席操練，參與有球訓練，他在周日也未能在香港的表演賽披甲。

美斯訪日．持續更新｜開完記者會操足全課 國際邁亞密2.7踢友賽

【美斯參與分隊賽訓練片段】

國際邁亞密將於2月7日當地時間晚上7時，在東京國立競技場友賽神戶勝利船。美斯在今日中午的記者會上透露，他覺得大腿的問題已經好轉，感覺比前幾日好，但未知能否趕及復出，要待今日操練後再決定。

36歲的美斯上周一於沙特阿拉伯友賽希拉爾後感到大腿不適，之後上周四對艾納斯一戰到83分鐘才後備入替。他在上周五隨國際邁亞密抵港，上周六在大球場出席公開操練，有「馬騮搶波」、慢跑、速度練習及拉筋，未有參與分隊賽。過去周日對香港的表演賽，美斯沒有熱身，在後備席坐足全場。

了解美斯上周六出席香港操練：國際邁亞密操練直擊 美斯慢跑猜波 蘇亞雷斯場邊拉筋

【美斯訓練後離開球場片段】