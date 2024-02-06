美斯訪日｜友賽神戶勝利船門票滯銷　睇操練無得就咁買？

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）隨國際邁亞密（又稱國際邁阿密）到訪日本，一舉一動依然備受外界關注。

早前記者會上，他表示未確定能否在明天（7日）面對神戶勝利船的友賽中上陣。這場比賽在東京國立競技場上演，日本方面對這場盛事反應又如何呢？



美斯在記者會上表示未能確定明天能否上陣，但感覺正在好轉。（Getty Images）

球王到訪，日本方面做足宣傳，將鬧市旺區澀谷染成一片粉紅，街上亦有大型廣告吸引途人；比賽方面，除友誼賽本身外，主辦方亦安排4種價格不同的「特別體驗套票」，讓有條件的球迷能夠近距離接觸美斯。

然而，雖然宣傳鋪天蓋地，門票價格也比香港便宜不少，國際邁亞密更特地在X（前稱Twitter）開設專用帳戶，不過目前這場比賽的門票還餘下不少，與香港甫發售便被搶購一空的盛況截然不同；日前國際邁亞密宣布前往日本時，也在X貼出售賣門票主頁。

今次日本友賽門票價格。（Rakuten Ticket網站截圖）

由於相關票務網站沒有以顏色或數字等方式，來辨別各區域還餘下多少座位，因此難以概括目前的票務狀況；不過記者隨意查看多個座位區域，仍有不少座位可供購買。

根據上圖，右側為國際邁亞密球迷區，近龍門方向的「南Category 4」已全數售罄，不過主看台（Main Stand）及副看台（Back Stand），低層、中層及高層仍有不少座位可以選擇。

賽前操練只能通過特別體驗套票觀看

座位圖粉紅色區域便為特別體驗套票持有者的座位，位置相當不錯。與其他貴價「追星Plan」不同，最便宜的10萬日圓（約5265港元）套票，除確保可獲得該區域座位外，便只有「比賽前一天觀看操練」及「比賽時使用貴賓室設施及飲食（便當）」。

與香港另外售賣580至780元門票不同的是，操練亦只有購買特別體驗套票才可入場觀看，因此不會出現香港大球場那種萬人空巷、幾乎坐滿看台的場面。

國際邁亞密訪港公開操練後，與一眾小朋友進行社區足球訓練營，美斯及碧咸亦有落場與小朋友練波。(袁志浩攝)

如果要在香港獲同樣體驗，即觀看操練、有良好觀賽座位及飲食，則至少580+4880=5460港元，以及在香港大球場內自費購買膳食。至於哪一個更「抵」，則見仁見智。