美斯日本記者會被問香港風波後不斷抓頭　訪港4日無任何公開發言

美斯（Leo Messi）隨國際邁亞密訪問日本，今日（6日）中午獨自出席記者會，長逾20分鐘，他更談到日前訪港缺陣的風波。相比之下，美斯在香港的4日對公眾一言不發，沒有出席任何記者會，在表演賽後也沒有應香港政府及主辦機構要求向現場球迷說明缺陣原因。



美斯在日本記者會回應問題。（Getty Images）

美斯在當地時間今日（6日）上午11時半多出席記者會，從直播片段所見，現場有數十名記者。美斯身穿國際邁亞密的隊服上台，坐在一張高凳上，獨自回應問題。主持人先問美斯兩條問題，包括他來到日本的感受以及有什麼說話想告訴日本球迷。

接着是台下記者發問，總共有4位記者提問，美斯皆有作答。美斯大部分時間木無表情，只有數次微笑。最後一條問題由一位外國記者以英語提問，問他對於訪港缺陣的感受。當現場翻譯問題為日語時，美斯多次抓頭，用完左手再用右手。在回答問題期間，他多次做出聳肩的動作。

美斯昨晚抵東京，今日中午便在記者會回應傳媒提問，相反美斯留港4日則沒有出席任何記者會。在香港期間，國際邁亞密的賽前記招由主帥馬天奴及前鋒蘇亞雷斯出席，而在賽後記者會則只有馬天奴一人現身。

香港政府及主辦機構Tatler在周日表演賽下半場得悉美斯無法上陣後，曾要求國際邁亞密讓美斯在大球場現場公開向球迷交代缺陣原因。在賽後頒獎儀式及合照時，美斯也縮在後排，之後他就回去更衣室，沒有公開講話。