省港盃︱港隊新生代「作客」初體驗　成長必經洗禮：踢得不夠聰明

第42屆省港盃落幕，港隊總比數以5：7不敵廣東。回顧今屆賽事，港隊起用了一班去年出戰杭州亞運的球員、或是在本地球會冒起的小將、或準「大港腳」，面對各種「作客」的不利環境，對他們而言，相信是一場洗禮。



港隊雖然首回合後有兩球優勢，但作客廣東向來難踢，今日非但要適應雨戰和寒冷天氣，也要面對現場超過7000名球迷的喝倒采聲，及廣東球證的執法尺度。港隊最終在總比數跟廣東打和3：3下，戰至互射十二碼階段僅負，失落省港盃。

港隊失落第42屆省港盃。（袁志浩攝）

港足主教練安達臣在執掌後第一次領軍出戰省港盃，他比賽中途亦曾激動向球證投訴領黃，但他認為情況在下半場有好轉。這位挪威人在比賽尾段換入小將馬希偉及吳宇曦，兩人結果更擔起射十二碼的重任，並且在全場噓聲下射入。

小將吳宇曦在主隊噓聲下射入十二碼。（袁志浩攝）

安達臣認為，今場勝負根本不重要，「我跟球員說，射輸十二碼是沒有意義的，我們在主場踢得很好，今場法定時間最後20分鐘表現不錯，加時也有黃金機會。最重要年青球員可以參與這種比賽，跟中超如梅州客家的球員較量，獲得經驗。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

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其實不少新世代大港腳如安永佳等，在「上位」前都曾經歷省港盃洗禮。踢足120分鐘的曾以行，繼杭州亞運後再成為球隊主力守衛，對於省港盃作客比賽，他又有另一番體會。

「球證一定有偏差（頗），但不能作為藉口，因為輸波不只得這個因素，自己不夠聰明、不小心。」他慶幸自己場上心態沒有太大變化，「不理會主場球迷，做好自己」，但承認有被作客環境打亂陣腳，「可以判斷得穩陣、淡定少少」。

曾以行踢足全場。（袁志浩攝）

曾以行賽後由職員安慰。（袁志浩攝）

至於今仗擔正的黃皓雋，上半場曾被對手從後推跌，旁證卻視而不見。他表示對情況「都明白」，今場碰撞時已「特登企穩」，「始終球證決定行先，球員只能尊重。」

他指難得感受到作客氣氛，體會到場內外都要學懂適應各種難題，再跟隊友配合，「最後輸波是不開心，但感激球迷來支持我們。港隊無得保證贏波，但會保證之後從今場之中汲取教訓。」