國際邁亞密對神戶勝利船免費直播　官網YouTube播　美斯後備登場

國際邁亞密（Inter Miami）對神戶勝利船（Vissel Kobe）的表演賽將於香港時間今晚6時上演，國際邁亞密的官網及YouTube頻道會有直播（請往下方點擊播放器觀看）。

根據國際邁亞密在社交網站宣傳，這場比賽會在國際邁亞密官網上播放。開賽前個半小時，國際邁亞密的YouTube頻道已有超過800名觀眾等待直播開始。在開賽前20分鐘，直播開始。

外界最關心的是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）能否克服大腿不適復出披甲。國際邁亞密公布正選名單，美斯先列後備，蘇亞雷斯正選。美斯在60分鐘後備入替。



請看國際邁亞密YouTube直播：

國際邁亞密官網直播連結：https://www.intermiamicf.com/live

國際邁亞密YouTube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=H-S7o8aZTCI

美斯訪日持續更新｜國際邁亞密友賽 神戶勝利船先公布正選名單

國際邁亞密正選陣容：

1 門將 卡蘭達

2 後衛 耶連

6 後衛 阿維利斯

18 後衛 佐迪艾巴

32 後衛 諾亞阿倫

5 中場 布斯基斯

16 中場 羅拔泰萊

24 中場 格斯

26 中場 基哥利

41 中場 大衛路爾斯

9 前鋒 蘇亞雷斯



神戶勝利船先一步公布正選，名單如下：

50 門將 包維奧比

19 後衛 初瀨亮

15 後衛 本多勇喜

55 後衛 岩波拓也

24 後衛 酒井高德

6 中場 扇原貴宏

96 中場 山口螢

18 中場 井出遙也

22 中場 佐佐木大樹

26 前鋒 柏迪歷

10 前鋒 大迫勇也

