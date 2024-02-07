國際邁亞密對神戶勝利船免費直播　官網YouTube播　美斯後備登場

撰文：威廉神
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國際邁亞密（Inter Miami）對神戶勝利船（Vissel Kobe）的表演賽將於香港時間今晚6時上演，國際邁亞密的官網及YouTube頻道會有直播（請往下方點擊播放器觀看）。
根據國際邁亞密在社交網站宣傳，這場比賽會在國際邁亞密官網上播放。開賽前個半小時，國際邁亞密的YouTube頻道已有超過800名觀眾等待直播開始。在開賽前20分鐘，直播開始。
外界最關心的是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）能否克服大腿不適復出披甲。國際邁亞密公布正選名單，美斯先列後備，蘇亞雷斯正選。美斯在60分鐘後備入替。

請看國際邁亞密YouTube直播：

國際邁亞密官網直播連結：https://www.intermiamicf.com/live

國際邁亞密YouTube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=H-S7o8aZTCI

美斯訪日持續更新｜國際邁亞密友賽　神戶勝利船先公布正選名單

國際邁亞密正選陣容：

1　 門將　卡蘭達
2　 後衛　耶連
6　 後衛　阿維利斯
18　後衛　佐迪艾巴
32　後衛　諾亞阿倫
5　 中場　布斯基斯
16　中場　羅拔泰萊
24　中場　格斯
26　中場　基哥利
41　中場　大衛路爾斯
9　 前鋒　蘇亞雷斯

神戶勝利船先一步公布正選，名單如下：

50　門將　包維奧比
19　後衛　初瀨亮
15　後衛　本多勇喜
55　後衛　岩波拓也
24　後衛　酒井高德
6　 中場　扇原貴宏
96　中場　山口螢
18　中場　井出遙也
22　中場　佐佐木大樹
26　前鋒　柏迪歷
10　前鋒　大迫勇也

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