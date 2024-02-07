國際邁亞密對神戶勝利船直播連結　官網YouTube頻道播美斯表演賽

國際邁亞密（Inter Miami）對神戶勝利船（Vissel Kobe）的表演賽將於香港時間今晚6時上演，國際邁亞密的官網及YouTube頻道會有直播。

根據國際邁亞密在社交網站宣傳，這場比賽會在國際邁亞密官網上播放。開賽前個半小時，國際邁亞密的YouTube頻道已有超過800名觀眾等待直播開始。外界最關心的是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）能否克服大腿不適復出披甲。



國際邁亞密官網直播連結：https://www.intermiamicf.com/live

國際邁亞密YouTube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=H-S7o8aZTCI

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