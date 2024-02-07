國際邁亞密對神戶勝利船直播連結 官網YouTube頻道播美斯表演賽
撰文：威廉神
出版：更新：
國際邁亞密（Inter Miami）對神戶勝利船（Vissel Kobe）的表演賽將於香港時間今晚6時上演，國際邁亞密的官網及YouTube頻道會有直播。
根據國際邁亞密在社交網站宣傳，這場比賽會在國際邁亞密官網上播放。開賽前個半小時，國際邁亞密的YouTube頻道已有超過800名觀眾等待直播開始。外界最關心的是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）能否克服大腿不適復出披甲。
國際邁亞密官網直播連結：https://www.intermiamicf.com/live
國際邁亞密YouTube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=H-S7o8aZTCI
美斯訪港歡迎儀式全隊提早上車 訪日開記招開懷出席歡迎派對美斯風波｜國際邁亞密：已盡全力安排美斯上陣 今次事件無人犯錯美斯訪日｜外界關注美斯正選/後備 國際邁亞密今晚6點鬥勝利船韋斯保克重視球迷互動「他們可能只來觀戰一次」 網民：反觀美斯美斯風波｜國際米蘭回應霍啟剛表示期待訪港 網民：真正的Inter美斯風波｜胡錫進指此事不用上升到政治 欠球迷一個正式解釋道歉美斯風波｜阿根廷下月赴中國友賽 內地網民群情洶湧怒稱抵制美斯訪日｜偕日本「帝王級牛郎」羅蘭微笑合照 送贈對方簽名波砵