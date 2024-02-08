英足總盃｜車路士3:1挫維拉入16強 安素入靚罰球 表明留隊心迹

在聯賽苦苦掙扎的車路士，到了盃賽卻有脫胎換骨的表現，繼於聯賽盃打入決賽後，在今晨的足總盃第4圈重賽，踢出近期最精彩一仗，作客以3：1力挫阿士東維拉，躋身16強，對手將是英冠的列斯聯。



在聯賽接連負於利物浦及狼隊後，車路士在聯賽已跌落「下半版」，僅排第11位，然而他們今場卻表現十分「生猛」，尤其早段的前場逼搶十分到位。「藍戰士」前線以高爾彭馬居中，擔任「假九」，尼高拉斯積臣踢左翼，馬度基則擔任右翼，但逼搶逼得最前的往往是體力充沛的干拿加歷查，說他是防守型攻中也不為過。

干拿加歷查撞射建功，助車路士先開紀錄。（路透社）

車路士於11分鐘打開紀錄的一球便源自前場逼搶成功，再由馬度基禁區內回傳干拿加歷查撞射入網。車路士今場的攻勢十分流暢，所入第二球便是在中場「搓傳」幾下後，再傳到右路，右閘的馬路古斯圖傳中，落點恰到好處，尼高拉斯積臣一頂入網，也助「車仔」半場領先2：0。

尼高拉斯積臣接應傳中頂入，助車路領先到2:0。（路透社）

維拉在下半場搶回多點主動權，但他們今場傳送頗多斷纜，更於54分鐘被安素費南迪斯射入一記精彩罰球，車路士領先至3：0。維拉之後傾力反撲，穆沙戴亞比更於補時階段建功，追成1：3，但為時已晚。

安素費南迪斯的罰球妙到毫巔，其阿根廷隊長門將馬天尼斯亦欲救無從。（路透社）

賽前傳聞有意離隊的安素，今場入球不惜領黃也要脫下球衣，向球迷及直播鏡頭展示球衣上的名字與號碼，表明留效心迹；其經理人皮里斯亦表示：「球員（安素）沒有離隊意願。車路士蒐羅了大批新加盟的年輕球員，這在一開始的時候難免會遇到困難，但當那些拼圖都拼上時，車路士便會向前邁進，而安素亦希望跟球隊一起，並贏得錦標。」皮里斯強調他們沒有跟其他球會洽談。