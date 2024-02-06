連格淪落韓職球隊FC首爾　曾為英格蘭金童失意曼聯與英超︱轉會

曼聯青訓出身的連格（Jesse Lingard）上季尾離開諾定咸森林後無班落，失業半年，他的下一站竟是韓國職業足球聯賽（K League 1）的下游球隊FC首爾。

一代英格蘭和紅魔金童淪落韓國，實在教人唏噓。



連格失意曼聯，生涯急轉直下。（Getty Images）

連格曾是曼聯以至英格蘭的金童，走位和跑動入楔意識一流，射術亦不錯，可惜生涯剛開始不久，傳奇領隊費格遜便在2013年退休，曼聯步入一段衰退期，他在紅魔的發展亦浮浮沉沉。他在曼聯生涯初期屢被外借，費Sir任內他先後被外借在英冠的李斯特城和伯明翰，到莫耶斯上場他被外借到仍在英冠的白禮頓，至雲高爾上任首年他再外借到打比郡。

雲高爾帶隊第二年，他開始獲得較穩定上陣時間，並在摩連奴領軍後長居正選，可是到蘇斯克查掌帥，他又漸漸由正選變後備，甚至完全失寵。

連格一度在外借韋斯咸半季重生，可惜再沒有然後。（Getty Images）

他在2021年1月外借前曼聯領隊莫耶斯帶領的韋斯咸，踢出生涯代表作，半季16次為鎚仔幫英超上陣攻入9球加上5次助攻。正當以為生涯迎來轉機，他回到曼聯，在蘇斯克查勸告下留隊，不料再次回到後備席坐冷板，到之後蘇斯克查被炒、蘭歷克暫代帥印，他白白浪費一年，事後他曾不滿蘇斯克查給他開出「空頭支票」。

2022年夏天，即將踏入30歲的連格終於離開曼聯，下一站令人意外地不是韋斯咸或比較有競爭力的球隊，而是升班馬諾定咸森林，而且雙方僅簽下為期一年的合約。有指他選擇森林，是因為人工高，他獲得全隊最高的11.5萬英鎊周薪，還未計附加獎金。

連格加盟森林，想不到連正選席位也不保。（Getty Images）

他在森林未能複製在韋斯咸的好表現，頭16輪英超14次上陣，當中11次正選出場；可是下半季不是受傷便是被列後備，之後22輪僅3次上陣，唯一一次正選更在半場已被換出。他的差勁表現不止到季尾未獲森林留用，甚至在英格蘭無班落，失業半年至今，終於聽到他加盟新球會，卻是韓國的FC首爾。

「轉會達人」、意大利足球記者羅曼奴消息指，FC首爾向連格開出一紙兩年合約。連格日前已抵達韓國，並在周一完成首部分體測，餘下部分將在周二完成。羅曼奴稱，「如一切按照計劃，連格會在周三簽約」，他預計交易會在在24小時內完成，連格簽約兩年。

FC首爾為K League 1的富豪球隊之一，背後獲韓國大型綜合企業、擁有過萬間便利店的GS Group支持，可是球隊近年戰績只屬平平，這支曾6次贏得韓國頂級聯賽的球隊，自從2016年封王後愈踢愈沉，近年已經連續4季跌入護級組，上季在12隊之中僅排第七。

連格離開曼聯，失意加盟森林，怎料事業愈踢愈沉，就算一度失業，想不到在31歲仍屬當打之年，便要離開歐洲，到亞洲搵食，新東家更是一支連亞冠盃資格也沒有的FC首爾。他外借韋斯咸半季威風八面，彷彿仍是不久前的事，可惜那半年風光之後再沒有然後。