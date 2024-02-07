亞洲盃｜韓國出局奇連士文笑容惹眾怒　孫興慜：未必再踢國家隊

亞洲盃4強，韓國大熱倒灶遭約旦以2：0戰術性擊倒，韓國球迷、媒體對主帥奇連士文的不滿爆發，媒體賽後力數他的新舊四大罪名，社交媒體也一片罵聲。

奇連士文賽後被問道會不會請辭時沒有正面回應，強調會隨隊返回韓國，「探討有什麼可改善之處」。

不過令韓國球迷更憂心的是，隊長孫興慜表示要考慮是否繼續踢國家隊，「我沒有足夠能力領導球隊。」



韓國在16強和8強連環激戰沙特阿拉伯和澳洲120分鐘後，體能明顯不及之前，連上兩仗末段強攻對手的氣勢也欠奉，今仗表仍是攻不銳、守不穩，擁有星級前線仍錄得零中目標射門，加上金玟哉停賽而需起用「全蔚山現代」防線，終輸兩球誤傳導致的反擊。

德國名宿奇連士文在去年初接手成為韓國隊主帥，有傳是韓國足總主席鄭夢奎力排眾議聘請，他的各種行徑和領軍表現，都一直遭韓國媒體和球迷口諸筆伐，他今場輸波仍展現一貫親切笑容，與對方主帥握手、相談甚歡，與場上一臉沮喪的球員形成強烈對比。

韓國隊長孫興慜出局後一臉沮喪。（Getty Images）

韓國隊隊長孫興慜在今次亞洲盃多番在出局邊緣拯救球隊，尤其在8強對澳洲時絕地搏得十二碼、再在加時射入奠勝罰球反勝對手，深獲球迷愛戴；出局後他顯得非常傷心，韓媒報道，孫興慜在賽後表示：「事實似乎是，我一直輸，是因為我不夠好。在這屆賽事，我覺得我的能力不足夠去領導球隊，很多球員都犧牲、付出很多，卻得不到想要的結果，很抱歉我們做不到。」

媒體再問他，在奇連士文的合約期內還有沒有足夠時間去重整旗鼓時，他道：「我想，我要好好考慮我還能不能繼續踢國家隊，教練可能不會再考慮選我，我也不知道未來會發生什麼事。」

談到奇連士文，他仍出言袒護：「領隊遭受的批評令人遺憾，他也受了很大壓力，因為從比賽開始前，人們就已不喜歡他，但他很關心球員、也從未放棄，他的做法令我感動。」

孫興慜未來會否再代表韓國出戰，仍是未知之數。（Getty Images）

最後他再說：「我不知道未來會怎樣，我需要時間去考慮一下。」孫興慜和其他在歐洲落班的球員在比賽後的深夜已離開卡塔爾、各自返回所屬球會，而奇連士文和一眾韓職球員，則會在周四（8日）早上才返抵韓國。

賽後，韓國球迷紛紛在社交媒體寫上「奇連士文OUT」、「鄭夢奎OUT」，媒體對他的批評再度升溫，一如孫興慜所言，韓國媒體和不少球迷早在亞洲盃前已希望奇連士文辭職，今次出局後更力數奇帥「四宗罪」，包括沒有按承諾留在韓國，而選擇在美國「遙距教波」；從不入場視察韓職球員表現，導致無法善用一班本地聯賽球員；戰術未能發揮球員水平，手握韓國史上最豪華前線卻沒有應有水平；總是顯得漫不經心，出局後的笑容更令人憤怒。

韓國《朝鮮日報》指，韓媒賽後在記者會上直接問奇帥：「你會考慮辭職嗎？」

奇連士文直言：「我沒有任何計劃。我會跟球隊一起返回韓國，然後好好檢討整個比賽。我需要時間去跟足總討論我們做得好和不好的地方。」並稱會好好準備3月的世界盃外圍賽。

韓國隊在奇連士文麾下，戰績不如預期。（Getty Images）

談到作為領隊的責任，他回應指：「領隊當然要負全責。如果達不到目標，就要負起責任和檢討，要做很多的分析。但我們也踢出了精彩的比賽，例如對沙特阿拉伯和澳洲的比賽。今天的敗仗，我們必須接受，約旦踢得很好，大家都可以見到我們身處的小組有多難踢，我們要好好分析每場比賽。」

對於出局後仍笑得燦爛，他解釋：「對手的教練做得好的話，賽後去恭賀對方是很自然不過的事。」

奇連士文在球員時代雖是巨星級射手，但教練生涯不算成功，他自2004年以來，20年間5度執起教鞭，最成功已是在2004至2006年執教德國隊，領「日耳曼軍團」在2006世界盃打入4強，但之後的教職表現都飽遭批評，尤其執教球會更是遭批評得體無完膚，當中他在2008/09球季出任拜仁慕尼黑主帥，僅9個月就被炒，當時拜仁排在聯賽第3。當時被炒後，他相隔10年才再做主教練，執教哈化柏林，但結局更災難，僅10個星期就辭職。

奇連士文在20年間出任5份教職，都不算成功。（Getty Images）

奇帥在拜仁9個月的「功績」，遭拜仁多年隊長拿姆（Phillip Lahm）寫在其自傳The Subtle Difference中，這本在2011年出版的自傳，記載了拿姆對奇連士文的回憶：「實際上，我們在奇連士文麾下只練過體能，他無視了戰術。他就着戰術給予球員的指示少之又少，球員們要自己在賽前聚在一起，商討想怎樣踢比賽。」

「過了大約8個星期，球員們都知道讓奇連士文執教根本行不通，那個賽季餘下的時間，我們只能盡量減低損失。」他最後總結：「這個『奇連士文實驗』失敗收場。」他也提及，當時一次半場休息時奇帥發言，他對薛羅拔圖（Ze Roberto）的指示是：「你要入球。」今次奇連士文在韓國隊又能執教多久？