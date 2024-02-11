德國「最性感跑手」拒百萬港元贊助　曾透露國家隊收入難以維生

曾獲譽為「世上最性感運動員」的德國跑手艾莉嘉舒密特（Alica Schmidt），透露自己希望專注爭取巴黎奧運資格，因而婉拒百萬港元的大品牌贊助。



艾莉嘉舒密特為德國短跑選手，擅長200米、400米及4X400米接力，現年25歲的她擁有標緻的外貌和健美身型，早年獲澳洲媒體《Busted Coverage》報道、將她稱為「最性感運動員」後，Instagram粉絲數已突破500萬人。

舒密特擁有漂亮的臉孔和修長身型。（Instagram）

舒密特為國家隊跑手，她在2021年舉行的東京奧運入選了德國隊女子4X100米接力隊，惟只能做替補，未有機會落場，她去年亦有出戰世界田徑錦標賽，在2023年創下200米和400米的個人最佳時間，她將目標放在今夏舉行的巴黎奧運，惟兩個項目的PB（200米24秒、400米52.07秒）距離取得奧運資格的A標（200米22.57秒、400米50.95秒）仍有一段距離，相信會以接力為目標。

舒密特去年為德國出戰世界田徑錦標賽。（Getty Images）

舒密特去年透露，德國代表隊運動員每月只得約739美元（約5779港元）資助，若沒有其他贊助或工作，難以維生，當時她坦言慶幸能憑社交媒體發文賺取收入：「至少不用另外找工作」，她目前獲Puma贊助，也有服裝品牌Hugo Boss的支持，雙方曾合作推出服飾系列但她。

不過這並沒有令舒密特為贊助費而不顧一切，她早前登上OMR Podcast節目時，透露自己早前婉拒一個「知名品牌」的合約：「兩個月前，我從一個知名品牌處收到了一份報價，但我並非100%贊同，那是一個宣傳活動，報酬是6位數的中至尾（歐元），但我不太樂意這樣做。」意味潛在贊助費用達數百萬港元。

她坦言，為了追求更好成績，自己常訓練至嘔吐，「每天都要突破自己的極限，在訓練後嘔吐是很常見的，因為這是必經的折磨。」她坦言，「將自己推到極限、然後獲得進步，才是最好的感覺。」