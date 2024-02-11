高級組銀牌︱VAR兩判十二碼重射　全場15黃3紅　傑志險勝東方奪冠

本地足球踏入龍年第一項錦標——高級組銀牌，由兩間傳統球會傑志與東方爭奪。決賽大年初二（11日）於旺角大球場舉行，結果全場球證共派15黃3紅，VAR在法定時間尾段亦「表現活躍」，兩度推翻入球兼判重射十二碼，最終傑志由明加索夫補時下半場尾段建功，險勝2：1。



「熱烈地彈琴熱烈地唱，歌聲多奔放個個喜氣洋洋」，旺角場內播放着各種賀年歌，球場充滿人氣——開閘前已有約百名球迷等候入場，場內有「財神爺」與觀眾合照，也擺放了兩隊球衣跟銀牌錦標讓大家「打卡」；賽前足總亦安排了舞龍舞獅助慶。而兩隊售賣「福袋」的攤位跟特惠票窗口，都排滿長長人龍；最後足總公布，今仗共有4570名觀眾入場睇波賀歲。

場內有「財神爺」與觀眾合照。（鄭子峰攝）

爭取衛冕的傑志盡派查理史葛、明加索夫、伊高沙托尼、恩查、基爾頓、米基爾6位外援擔正，盛傳會外流內地的周緣德也在正選名單，但收起祖連奴跟陳俊樂；迪美路夫與金信煜亦不入名單。

東方則續由葉鴻輝把關，除高索巴耶夫、馬高斯、巴科爾等主力援將，剛有份代表香港參與省港盃的余在言、孫銘謙、馬希偉及鐘樂安都踢正選。

賽前有舞龍舞獅助慶。（鄭子峰攝）

+ 5

開賽12分鐘，伊高沙托尼開出右路角球，明加索夫近柱衝前頂斜，傑志輾轉再組織攻勢，伊高回後由米基爾第一時間撞射高出。

「藍鳥」左閘費蘭度短時間內兩度與敵軍相撞倒地，最終因右膊頭受傷退下火線。東方前鋒巴科爾上半場表現活躍，18分鐘直線傳予余在言，他扭過保羅後倒地，馬希偉上前補射入網，但球證指余在言越位在先。

場邊廣告牌寫着「我只想你身體健康」，費蘭度卻在早段傷出。（袁志浩攝）

聯賽排名較低的東方半場埋門更有威脅，巴科爾之後在人群中快腳一射，被落地快的保羅接實；此子之後在前場逼搶，幾乎令控甩腳的保羅送上控球權。

梁冠聰臨完半場前中路用右腳遠射，皮球被保羅僅僅撲到後中楣。而自保羅上半場後段與馬高斯碰撞後開始，雙方火藥味漸濃，多次埋身肉搏「唔收腳」，半場兩隊共領5張黃牌。

巴科爾上半場表現活躍。（袁志浩攝）

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換邊後東方依然佔優，傑志74分鐘由祖連奴入替伊高，本欲加強前場控制，但兩分鐘後艾里奧便疑因投訴而領今場第二面黃牌被逐。

少踢一人下，傑志79分鐘有羅拔圖踢中孫銘謙輸十二碼，主射的馬高斯起腳被保羅擋出，高素巴耶夫補中得手，但VAR覆核後判重射十二碼。東方改由梁冠聰操刀入網，領先1：0。

傑志本由潘沛軒補射入網，但VAR改判入球無效兼重射十二碼。（鄭子峰攝）

查理史葛第二度操刀十二碼得手。（鄭子峰攝）

到補時階段，高素巴耶夫禁區內手球，累積兩黃離場，VAR覆核下判傑志獲十二碼，同樣「劇本」再上演-——「藍鳥」查理史葛射失，潘沛軒補中，VAR改判入球無效，需重射十二碼。查理史葛再射破網，傑志追成1：1。

10打10的加時賽，已有黃牌在身的巴科爾直接領紅被逐，戰至118分鐘，明加索夫禁區內左路燙射地波得手，傑志終險勝2：1，第九度捧走高級組銀牌。今仗球證不止大派「利是」，出示3面紅牌，還加上15面黃牌，龍年新春第一仗兩大勁旅碰頭已具十足火藥味。