非國盃｜科特迪瓦前鋒抗癌一年後成奪冠英雄　不屈鬥志譜勵志傳奇

非洲國家盃決賽，科特迪瓦以2：1反勝尼日利亞奪冠，轟入致勝球的，正是一年前才抗癌成功的多蒙特前鋒賀拿（Sebastian Haller）。



這場非洲決戰，科特迪瓦攻勢浪接浪但未能把握，更在上半場被尼日利亞憑一次角球，由杜斯特伊岡（William Troost-Ekong）打開紀錄。

換邊後科特迪瓦力追，基斯爾（Franck Kessie）在62分鐘射入追平，賀拿隨後一次車身掛射僅僅柱邊出，到82分鐘，他成功「攝前柱」射入，科特迪瓦2：1反超前，這個入球也成為致勝球，科特迪瓦相隔8年再成為非洲之王。

科特迪瓦在主場捧起非洲國家盃冠軍。（路透社）

賀拿成為奪冠英雄，他近一年半的人生歷程也再被提起：2022年7月，賀拿剛由阿積士轉會到多蒙特、準備展開生涯新一頁時，卻突然發現患上睪丸癌，隨即暫停生涯、展開治療，相隔4個月、完成化療後，又發現未能完全消滅癌細胞，需要做手術，他當時在社交媒體寫道：「我宣布，這場戰鬥還沒結束，我需要做手術去除掉這個腫瘤。」

賀拿由發現患癌開始，一直積極面對。（Instagram）

不過賀拿一直都堅強、樂觀地對抗癌症，由接受治療第一天開始，已在社交媒體公開自己臥床的模樣，其後以光頭造型出席活動、看多蒙特比賽，到需要再做手術，他都與球迷分享，多蒙特也一直大力支持他，直到他打入非國盃決賽，「蜜蜂兵團」全隊在訓練後拉起科特迪瓦國旗、舉起賀拿球衣拍大合照，為他打氣。彼此感情如此緊密，跟賀拿展現出的韌勁不無關係。

賀拿花了5個月抗癌成功，在2023年1月在德甲復出。（Getty Images）

賀拿多有決心，看他的球鞋就明白。（Getty Images）

賀拿在2022年7月患癌，2023年2月，他已回歸球場，助多蒙特衝擊德甲冠軍，雖然在煞科戰悲劇地失冠，不過賀拿極速回歸球場，已立刻重拾狀態，回歸後第4場比賽、同時是「世界癌症日」當日，他攻入復出後的第一球，短短3個月間上陣19場便射入9球，是球隊有力爭奪德甲冠軍的關鍵之一。

這位前鋒的強大意志，最終也展現在國家隊，他為科特迪瓦在非國盃決賽射入奠勝球，成為國家英雄，捧起冠軍獎盃，為這18個月的人生試煉，劃上最圓滿句號。